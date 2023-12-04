برلماني يشيد بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أشاد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "بيحبوا بلدهم".

وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "ما حدث من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية ليس مفاجأة بالنسبة لي لأن المصريين في الخارج يحبون بلدهم".

وأضاف: "عدد المصريين في الخارج يتجاوز 10 مليون مصري، أسر وأفراد وعائلات، وكنت متوقع منهم ذلك في الانتخابات الرئاسية".

وأشار النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "المصريين في الخارج لهم تمثيل في مجلس النواب وهذا له معنى كبير جدا".

