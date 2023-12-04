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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. مؤتمر جماهيري بأسيوط لدعم وتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية

مؤتمر جماهيري لدعم
مؤتمر جماهيري لدعم ترشح السيسي بأسيوط

عقدت أمانة حزب “مستقبل وطن” بمحافظة أسيوط، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحضور أكثر من ٥٠٠٠ مواطن؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في قرية الواسطى بمركز الفتح.

حضر المؤتمر الجماهيري، المهندس ياسر عمر  أمين الحزب بالمحافظة، ومحمود نفادى أمين التنظيم بالمحافظة، والأمناء المساعدون بالمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و أعضاء هيئة مكتب الحزب بأمانة المحافظة، وأمناء المراكز والأقسام والوحدات الحزبية، وعدد كبير من أهالى المحافظة،وممثلى الحملة الرسمية للرئيس وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة.

وفى بداية كلمته، استعرض النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، أهم انجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة القطاعات ومنها مشروعات المبادة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومى لتطوير الريف المصرى بقرى المحافظة فضلا عن المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة واعادة بناء الانسان ومشروعات  التمكين الاقتصادى للشباب والمراة وذوى الهمم. 

ولفت إلى الاستقرار الذى تنعم به مصرنا الغالية فى ظل قيادة الرئيس عبدزالفتاح السيسى الذى جعل من مصر قوة عظمى فى العالم اجمع، مشيدا بموقف الرئيس ودعمه للقضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطينى فى مواجهة الجمات والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطينى الاعزل، داعيا الشعب المصرى وشعب اسيوط بالنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية الاسبوع القادم واختيار رئيسنا المحبوب حبيب المصريين عبد الفتاح السيسى راعى وقائد مسيرة التنمية فى البلاد.


وتم خلال المؤتمر عرض بعض الافلام التسجيلية من إعداد أمانة الإعلام بالمحافظة لأهم إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالمحافظة، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسي حياة كريمة وبعض المشروعات القومية والتنموية، ثم عرض لبعض الافلام التوعوية لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية. 


وأكد الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، على جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفظ أمن واستقرار مصرنا الغالية والتصدى للارهاب لاستكمال الجمهورية الجديدة التى ارسى قواعدها بدءا من توليه رئاسة الجمهورية، مشيدا بالانجازات والمبادرات التى استهدفت كافة القطاعات ومنها الصحة والتعليم والاسكان وتمكين الشباب والمراة وذوى الهمم.

وأشار الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة  الى اهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسنا المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نهض بمصرنا الغالية وحفظ ارضها وترابها وجعل نصب عينيه تنمية الصعيد  وبناء الانسان المصرى مشيدا بمواقفه ودعمه الكامل للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطينى واستقباله لجرحى ومرضى الشعب الفلسطينى بالمستشفيات المصرية ودعمه ومساعدته للشغب الفلسطينى واهالى غزة. 


بينما اوضح القس داوود غيط ممثل الكنيسة الارثوذوكسية بابنوب والفتح ان الشعب المصرى مسلمين واقباط يد واحدة خلف قائدها البار الرئيس عبد الفتاح السيسى داعمين له لاستكمال مسيرة التنمية مستندا الى مقولة البابا شنودة الثالث " ان مصر ليست وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا " 

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كما وجه النائب احمد حسين جودة والنائب اللواء يحيى كدوانى عضوا مجلس النواب رسالة الى اهالى محافظة اسيوط للمشاركة الايجابية فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيسنا المحبوب عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ردا للجميل وتعبيرا عن تقديرنا لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كافة المجالات .
وكانت كلمة المرأة لامينة الاعلام بامانة الحزب باسيوط لولا عطا والتى اوضحت خلالها دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى للمرأة المصرية وتمكينها فى كافة المجالات لتحتل مكانتها التى تليق بها وتتولى اعلى المناصب القيادية فضلا عن رعايته للمراة الريفية والمعيلة وتمكينها اقتصاديا مناشدة سيدات مصر والمحافظة بالنزول للمشاركة فى الاستحقاق الانتخابى والعرس الديمقراطى واختيار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا لمصر. 
وفى نهاية المؤتمر كانت الاغانى الوطنية لفرقة قصر ثقافة اسيوط للموسيقى العربية برئاسة الفنان والمايسترو حسام حسنى.

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