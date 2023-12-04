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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

أكد النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واجب وطني.

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برلماني يشيد بالمشاركة الكبيرة من المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

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وقال النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "أطلقنا مبادرة اسمها "إنزل شارك صوتك مهم" لتشجيع المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

أضاف النائب طلعت عبد القوي، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي،: "المشاركة فى الانتخابات الرئاسية حق دستوري، والمادة 87 من الدستور قالت إن المشاركة في الحياة العامة واجب وطني ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاء".

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