انخفاض درجات الحرارة وسيول .. الأرصاد تحذر من الطقس غدا

تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحبها عودة لفرص سقوط الأمطار الغزيرة على مناطق متفرقة وعودة نشاط الرياح على مناطق أخرى أيضا.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس غدا لطيف نهارا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، يكون الطقس غدا، بارد على أغلب أنحاء البلاد.

وحذرت هيئة الأرصاد، خلال الطقس غدا من استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا والتي تصل لحد الضباب على أغلب المناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد كما ينخفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق وقد تنعدم تماما على بعض الطرق الأخرى .

أمطار رعدية وسيول

كما يشهد الطقس غدا، فرص أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وسلاسل جبال البحر الأحمر قد تصل لحد السيول على بعض المناطق على فترات متقطعة.

بينما تكون فرص الأمطار خفيفة إلى متوسطة خلال الطقس غدا، على مناطق من جنوب الصعيد وشمال ووسط سيناء على فترات متقطعة، وأيضا مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس غدا، سوف يشهد نشاط رياح يكون مصاحب للسحب الرعدية يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق.

وناشدت هيئة الأرصاد، قائدي المركبات، بتوخي الحذر وضرورة القيادة بهدوء تام واتباع كافة التعليمات المرورية، خاصة في فترات الصباح الباكر مع أوقات الشبورة وأيضا في أوقات ذروة المطر.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، بمختلف المناطق، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى والصغرى 15 درجة.

السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة.

جنوب سيناء 27 للعظمى والصغرى 19 درجة.

شمال الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة.

جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة.