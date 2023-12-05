تعليمات هامة لتعليم الجيزة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديري، اجتماعا مع موجهي عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام".

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية والانضباط داخل اللجان والدقة فى التصحيح أهم أولوياتنا

وقد وجه سلومة بما يلي:

-ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

-ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة.

-الامتحان على مستوي المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.

-مراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

-ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

-الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب.

-نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة.

-تفعيل دور المدرس الاول المشرف بالمدارس.