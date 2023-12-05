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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليمات هامة لتعليم الجيزة استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول.. تعرف عليها

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة

عقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديري، اجتماعا مع موجهي عموم المواد للوقوف على الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسى الأول "نصف العام".

 

وذلك بناء علي تعليمات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على صياغة المفردات اللغوية وتوزيع الدرجات وضرورة الانتهاء من المناهج المقررة طبقا للخطة الزمنية والانضباط داخل اللجان والدقة فى التصحيح أهم أولوياتنا

وقد وجه سلومة بما يلي:

-ضرورة الانتهاء من المناهج الدراسية فى موعدها المقرر طبقا للخطة الزمنية مع مراعاة الأجزاء الملغية من المناهج وتعميمها على جميع المدارس.

-ضرورة أن يكون الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط مع مراعاة الوزن النسبى للأسئلة.

-الامتحان على مستوي المدرسة تحت إشراف تام للتوجيهات.

-مراعاة الدقة فى التصحيح مراعاة لمصلحة الطالب.

-ضرورة متابعة الموجهين الأوائل أولا بأول لأعمال الامتحانات.

-الاهتمام بالأنشطة لتقويم سلوك الطلاب.

-نشر الوعي المجتمعي بقيم الولاء والمواطنة.

-تفعيل دور المدرس الاول المشرف بالمدارس.

أحمد راشد محافظ الجيزة الانضباط داخل اللجان التعليم بالجيزة التعليم الفني الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة امتحانات الفصل الدراسي الأول تعليم الجيزة تقويم سلوك الطلاب رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مستوى الطالب المتوسط نشر الوعي المجتمعي وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة

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