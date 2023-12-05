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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير فلوس.. 3 طرق طبيعية لعلاج الصداع النصفي

الصداع
الصداع

يعد الصداع النصفي من المشكلات الصحية الشائعة بشكل واسع خاصة بين النساء والاعتماد في علاجه على المسكنات يضر الجسم لذا من المهم ايجاد بديل فعال

ووفقا لما ذكره موقع “هيلث” نعرض لكم ارخص ٣ طرق طبيعية لعلاج الصداع 
 

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خذ حمامًا ساخنًا
يميل الناس إلى تفضيل البرد على الحرارة عندما يتعلق الأمر بعلاجات الصداع الموضعية (العلاجات المطبقة على الجسم)، ولكن في بعض الأحيان قد يكون الاستحمام بالبخار هو ما تحتاجه، كما قال الدكتور جرين.

إذا كان الصداع مرتبطًا بنزلة برد أو ضغط الجيوب الأنفية، فإن الهواء الدافئ الرطب يمكن أن ينظف الممرات الأنفية أيضًا

و وجدت دراسة أجريت في سبتمبر 2016 ونشرت في مجلة الجمعية الطبية الكندية أنه على الرغم من أن استنشاق البخار لم يكن علاجًا فعالًا لمعظم أعراض الجيوب الأنفية، إلا أن المرضى أفادوا أنه ساعدهم في علاج صداع الجيوب الأنفية.


احصل على تدليك

يعد التدليك أحد أقدم الطرق لعلاج الصداع، لا يزال من أكثر الطرق فعالية وقد وجد بعض الأشخاص أيضًا أن مدلك فروة الرأس يعمل بشكل جيد و يجد الكثير من الناس أن الضغط اللطيف على الصدغين يمكن أن يخفف الألم، مؤقتًا على الأقل


جرب العلاج بالضغط
العلاج بالابر هو شكل من أشكال تدليك الطب الصيني التقليدي حيث يتم تطبيق الضغط اليدوي على نقاط في الجسم تسمى نقاط الوخز وتم تصميم العلاج بالابر لموازنة تدفق الطاقة لديك أو التشي

يمكنك تجربة الضغط على نقطة في اليد بين الإبهام والسبابة للتخلص من الصداع فاضغط على المسافة البادئة بين الرقمين باستخدام إصبعي الإبهام والسبابة بيدك المعاكسة وقم بالتدليك بحركة دائرية لمدة خمس دقائق، ثم بدل بين اليدين.

وتوجد حاجة إلى إجراء المزيد من الأبحاث  لفهم ما إذا كان العلاج بالابر يمكن أن يخفف آلام الصداع، ولكن دراسة نشرت في يوليو 2017 في مجلة الطب وجدت أن العلاج بالابر يمكن أن يخفف على الأقل من الغثيان والصداع النصفي.

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