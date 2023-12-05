رجل يفجر منزله قبل وصول الشرطة لسبب غامض

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر انفجار منزل في ولاية فرجينيا الأمريكية، حدث ذلك عندما اقتربت شرطة ولاية فيرجينيا الأمريكية من أحد المنازل، بعد حصولها على أمر تفتيش له، وعندما اقتربت الشرطة من المنزل وقعت الصدمة، حيث قام صاحب المنزل بإطلاق قنابل مضيئة داخل بيته فانفجر وهو بداخله.

وكشفت الشرطة الأمريكية عن نتائجها الأولية للأسباب التي أدت للحادث قائلة: "يُعتقد أن صاحب المنزل أشعل الغاز وخطط لتفجير منزله حتى لا يجدوا أدلة."

كما أشارت الشرطة إلى تصاعد رائحة غريبة في المكان، ووصفت الرائحة المتصاعدة جراء إنفجار المنزل بأنها "لاذعة وغريبة".



حكاية الجريمة الغامضة، كما وصفها بعض النشطاء، وقعت أمس الاثنين، عندما فتحت الشرطة في ولاية فرجينيا، أحد ضواحي العاصمة الأمريكية واشنطن، تحقيقًا في انفجار، وقع في نفس اليوم، في منزل، حيث كان ضباط الشرطة يحاولون تقديم مذكرة تفتيش بخصوص تفتيش المنزل، الذي انفجر فور الوصول إليه.

ووصف شهود عيان الجريمة الغامضة التي وقعت في ولاية فرجينيا الأمريكية، ولم يجدوا تفسيرًا لها، أنهم سمعوا دوي هائل في المنطقة بعد الساعة الثامنة من مساء أمس الاثنين، وانقطع التيار الكهربائي عن المنطقة المجاورة وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من شارع مجاور في مدينة أرلينجتون التي يفصلها نهر بوتوماك عن العاصمة الأمريكية واشنطن.

وهرعت العديد من وحدات الشرطة والإطفاء إلى المنزل، الذي يقع في المبنى 800 في N Burlington، الغريب أن شرطة أرلينجتون لم تذكر سبب تفتيش المنزل، لكنها ذكرت فقط أن ضباط الشرطة كانوا يحاولون تنفيذ أمر تفتيش عندما أطلق المشتبه به عدة طلقات داخل المنزل، مما تسبب في انفجار وانهيار المنزل، وهو بداخله.

