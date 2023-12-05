تعرف على خطوات استخراج فيزا بنكية جديدة .. واحذر هذه الرسالة الخطيرة

يبحث الكثير عن خطوات وطرق استخراج بطاقة فيزا جديدة حال انتهاء صلاحيتها حيث تسهل اجراءات المعاملات النقدية الكترونيا بدلا من الذهاب إلى البنك والانتظار.

ويوضح صدى البلد إجراءات تجديد الفيزا :

1- يبحث العميل عن أقرب فرع من فروع البنك المعني بإصدار الفيزا.

2- بعد الذهاب إلى الفرع، يتوجه العميل إلى أحد موظفي البنك وتوضيح طلبه باستخراج فيزا كارد جديدة.

3- يقوم الموظف بإعطاء العميل نموذج طلب فيزا كارد جديدة.

4- يقوم العميل في تلك الخطوة بتعبئة النموذج بالبيانات المطلوبة.

كما يشكل فقدان الرقم السري للفيزا اشكالية كبيرة ففي هذه الحالة هناك مجموعة من الخطوات لابد من عملها لاستعادة الرقم السري للفيزا:

خطوات استعادة الرقم السري للفيزا

وكشف العديد من المصرفيين أن الحل الأمثل لتلك المشكلة هو التحرك السريع من العملاء عبر عدة خطوات كالتالي:

1- الاتصال فورًا بالبنك أو مقدم الخدمة المصرفية.

2- إبلاغ مسؤولي البنك بالوضع وطلب كلمة سر جديدة.

3- يجب الانتباه إلى أن إنشاء رقم سري جديد ليس ممكنا من خلال ماكينات الصراف الآلي، إذ إن تلك الميزة هي لتغيير الباسورد وتشترط أولًا إدخال ارقم السري القديم.

ماذا تفعل عند فقد الفيزا

يسعى العديد من عملاء البنوك لمعرفة الخطوات الواجب اتباعها حال تعرض الفيزا للفقد أو السرقة.

ونرصد في السطور التالية الخطوات السريعة للتعامل مع أزمة ضياع الفيزا أو سرقتها وهي كالتالي:

خطوات الإبلاغ عن ضياع الفيزا كارت

1-الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالبنك (الخط الساخن) بسرعة لإيقاف العمل بالكارت، وبعد تأكد موظف خدمة العملاء من هوية المتصل وبياناته يتم إيقاف الكارت في الحالي وصدور كارت آخر.

2-في حال عدم إمكانية الاتصال بخدمة العملاء يمكن التوجه سريعا لأحد الفروع التابعة للبنك الذي يتعامل معه، والتقدم بطلب بإيقاف الكارت وصدور كارت آخر.

3-بعد 5 أيام عمل يتم صدور كارت جديد بدل الفاقد ثم يتم تفعيله على ماكينة الصراف الآلي ATM برقم سري جديد.

طرق تأمين الفيزا كارت أثناء التسوق

يتعرض الكثير من الأشخاص لسرقة أمواله على الفيزا كارت أثناء التسوق على الإنترنت؛ وذلك من خلال اختراق حساباتهم من قبل بعض الهاكر المحترفين.

عدم الكشف عن بيانات الفيزا كارت، ومنها تاريخ انتهاء الصلاحية ورمز CVV المكون من ثلاثة أرقام وأكواد التأكيد عبر الرسائل النصية القصيرة.

عدم ذكر أي معلومات عن المعاملات المالية على الإطلاق، وإذا ما تلقى الشخص مكالمة هاتفية مزعومة من جهاز الأمن بالبنك، أغلق المكالمة على الفور.

حفظ الأموال على بطاقات مختلفة حتى إذا ما تعرض أحدهما للاختراق لا تتم سرقة كافة أمواله، ويجب أن يكون المبلغ الأساسي على حساب لم يستخدم على الإنترنت.

تخصيص بطاقة فيزا للتسوق عبر الإنترنت ولا يتم وضع بها الكثير من الأموال ويجب ألا تربط بطاقتك بالمتاجر عبر الإنترنت، خاصة إذا كنت لا تنوي الشراء كثيرًا.

التحقق مما إذا كانت البطاقة قد تم حفظها في نظام المتجر عبر الإنترنت بعد إجراء عملية شراء، وإذا كان الأمر كذلك، فيجب حذف بيانات البطاقة يدويًا.

تسجيل الحصول على اشعارات الرسائل على الهاتف، لمعرفة المعاملات في حينها وحذّر من إرسال صور لتفاصيل كارت الفيزا في مدونات المراسلة.

عمليات النصب الإلكترونية باسم البنوك

مع توالي تحذيرات كبرى البنوك في مصر من عمليات احتيال كثيرة تعرض لها عملاء، يتبادر إلى الأذهان الطرق التي من خلالها يقوم المحتالون بخداع ضحاياهم.

ورغم تعرض الكثير من الأفلام السينمائية العربية والأجنبية لهذه الظاهرة وطرق السطو على البنوك للاستيلاء على الملايين، إلا أن ما يحدث في الواقع قد يكون مختلفا خاصة مع انتشار وسائل التكنولوجيا الحديثة ووسائل الدفع الإلكترونية.

وقد أصدر ت عدة بنوك في مصر بيانا يؤكدان فيه اتباعهما كافة القواعد والإجراءات الاحترازية، التي من شأنها الحيلولة دون تعرض أيًا من عملاءهما لأى عمليات احتيال.

احذر هذه الرسائل الخطيرة

وحدثت خلال الفترات الماضية أكثر من عملية سرقة وكان مضمون الرسالة خلال عملية النصب الأخيرة هي "مبروك كسبت جائزة من البنك.. محتاجين شوية بيانات من حضرتك لاستكمال الإجراءات واستلام الجائزة"، رسالة خبيثة من عناصر شبه تنظيمية في استدراج عملاء البنوك للاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية وأرصدتهم، بدلا من الحصول على الجائزة يكتشفون أنهم سقطوا ضحية لأحد التشكيلات العصابية التي تستولي على أموال المواطنين.

ومن أساليب الاحتيال الشائعة التصيد الاحتيالي باستخدام الصوت حيث يتصل المحتالون فجأة زاعمين بأن عملية احتيال قد حدثت بالفعل، أو قد تكون وشيكة. وقد يكون لديهم بعض المعلومات عنك بالفعل، وقد يتظاهرون بأنهم موظفون بالبنك أو شرطة أو مسؤولون آخرون أو شركات موثوق بها.

وسيحاول المحتال بعد ذلك إقناعك بتحويل الأموال إلى حساب آخر من أجل "الحفظ الآمن" أو "الحجز"، سحب مبالغ نقدية وتسليمها "من أجل التحقيق"، أو إفشاء معلومات خاصة يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى أموالك.

ومن أساليب الاحتيال الشائعة :

التصيد الاحتيالي باستخدام الصوت حيث يتصل المحتالون فجأة زاعمين بأن عملية احتيال قد حدثت بالفعل، أو قد تكون وشيكة.

يحاول المحتال بعد ذلك إقناعك بتحويل الأموال إلى حساب آخر من أجل "الحفظ الآمن" أو "الحجز"، سحب مبالغ نقدية وتسليمها "من أجل التحقيق"، أو إفشاء معلومات خاصة يمكن استخدامها بعد ذلك للوصول إلى أموالك.

إرسال رسالة بريد إلكتروني غير مرغوب فيها يبدو أنها من البنك أو بائع تجزئة عبر الإنترنت، تطلب منك تحديث معلوماتك الشخصية والمالية، مثل تاريخ الميلاد ومعلومات تسجيل الدخول عبر الإنترنت وتفاصيل الحساب وأرقام البطاقات الائتمانية وأرقام التعريف الشخصية، وما إلى ذلك،