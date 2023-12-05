EDEX 2023.. وزير الإنتاج الحربي يزور أجنحة عدد من الشركات المشاركة بالمعرض

زار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، عددا من أجنحة الشركات الصينية المشاركة بالمعرض وهى (سيتك، كاتك، بولى تك ، نورينكو، CGWIC) ، وكذا تفقد جناح شركة "كانك" التركية، كما تم تفقد جناحيّ دولتيّ الهند وأرمينيا بالمعرض.

يأتي ذلك في ختام فعاليات اليوم الثاني من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023 ، والمقام بمصر خلال الفترة من ٤ حتي ٧ ديسمبر ٢٠٢٣ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وخلال الجولة شدد الوزير "محمد صلاح" على اهتمام الوزارة بتعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العالمية في مختلف المجالات لتبادل الخبرات بهدف توطين التكنولوجيات الحديثة بشركات الوزارة، مضيفا أن ما يمتلكه "الإنتاج الحربي" وهذه الجهات من قدرات وخبرات عالية تمهد الطريق لفتح آفاق جديدة لتعاون مثمر يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ويزيد من فرص إنتاج منتجات عسكرية جديدة يتم تصديرها للدول المحيطة.

أبرز المنتجات العسكرية

عقب ذلك استمع وزير الإنتاج الحربى لشرح ممثلي هذه الشركات حول مواصفات أهم المنتجات التى تقوم بعرضها داخل المعرض، واستعرض وزير الإنتاج الحربى أبرز المنتجات العسكرية للوزارة من أسلحة ومعدات وذخائر والتي تشارك بها الشركات التابعة للوزارة بالمعرض، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على أن هذا المعرض يعد فرصة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة في مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

بدوره أشار المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إلى أن وزير الإنتاج الحربي وجه الدعوة لهذه الشركات للقيام بزيارات ميدانية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للتعرف على الإمكانيات المتوفرة لديها على أرض الواقع وتحديد مجالات التعاون بدقة.

رافق وزير الإنتاج الحربي خلال الجولة المهندس إميل حلمى إلياس عوض نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة والهيئة.

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