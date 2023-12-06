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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رضا حجازي: الرئيس وجَّه بوجود 100 مدرسة مع قطاع الصناعة |فيديو

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تمت مع أصحاب المصانع وأنه زار مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة ووجد الطلاب فيها بعد 3 أشهر شيء يفرح فمنهم الكاشير ومن يكتب الفاتورة ويوجد طلاقة لغوية وهو المطلوب بالمجتمع. 

وأضاف "رضا حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، تقديم الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه توجد مدارس برمجة الذكاء الاصطناعي ومن الممكن أن يعمل الطالب ويحقق أموالًا من دولة أخرى وهو في مكانه بعد أن يدخل في مسابقة وينجح بها ويعمل، كما توجد مدارس للحلى والمجوهرات.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه توجد 76 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية والرئيس وجه بوجود 100 مدرسة مع قطاع الصناعة لأنه من المهم أن يكون لديك مدرسة تخدم على المصنع وإحدى الدول طلبت 500 طالب منهم قبل التخرج. 

 

الجامعات التكنولوجية



وأشار الدكتور رضا حجازي ، إلى أن هذا الطالب مسموح له دخول التعليم العالي بالجامعات التكنولوجية بدون مُعادلة والهندسة بمعادلة، موضحًا أن الصورة الذهنية للتعليم الفني تغيرت ويوجد طلاب دخلوا هذه المدارس بمجاميع أعلى من جامعات التعليم العالي وتوجد قائمة انتظار.

التعليم التعليم الفني المدارس الدكتور رضا حجازي المدارس التكنولوجيا الشاهد الذكاء الاصطناعي قطاع الصناعة

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