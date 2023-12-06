صحف الإمارات اليوم|توقعات أمريكية بموعد انتهاء الهجوم البري الإسرائيلي على غزة.. بايدن يكشف سبب ترشحه لولاية ثانية.. وإعصار ميتشونج يجتاح الهند

مسئولون أمريكيون يتوقعون موعد انتهاء الهجوم البري الإسرائيلي في غزة

"سيناريو الظلام يهدد لبنان مع دخول الشتاء

ترامب يلوّح بإلغاء إمداد أوكرانيا بالأسلحة في حال فوزه

ميتشونج يجتاح الهند.. والفيضانات تخلف قتلى

مقتــل 17 شخصاً في حادث مروري وسط الفلبين



سلطت الصحف الإماراتية الصادرة، صباح اليوم الأربعاء، الضوء على عدد من القضايا المهمة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وكان الحدث الأكبر هو الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد العملية الفلسطينية التي نفذتها المقاومة ضد الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر الماضي.

وأبرزت صحيفة "البيان"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلية اقتحمت مدينة خان يونس الرئيسة في جنوبي قطاع غزة، بعد إحكام تطويقها، أمس.

ودارت معارك عنيفة في جباليا، والشجاعية، وخانيونس، قال عنها جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنها أشرس معارك يخوضها منذ بدء العملية البرية، بالتزامن مع مواجهة المستشفيات صعوبة في التعامل مع عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين.

ونقلت أيضًا أن مسؤولين أمريكيين توقعوا أن تستمر المرحلة الحالية من العملية البرية الإسرائيلية في غزة التي تستهدف الطرف الجنوبي من القطاع عدة أسابيع قبل أن تنتقل إسرائيل، ربما بحلول يناير، إلى استراتيجية أقل كثافة تستهدف بشكل مركز مقاتلين وقادة محددين من حماس، وفقا لما قاله العديد من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية لشبكة (سي إن إن).

وفي الشأن العربي، ذكرت صحيفة “الاتحاد”، أن مخاوف اللبنانيين تتزايد من “سيناريو الظلام” وانقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود مع قدوم فصل الشتاء الذي يتزايد فيه الطلب على الطاقة، وسط استمرار حالة الشلل السياسي والتدهور الاقتصادي.

عالميًا، نقلت صحيفة "الخليج"، أن صحيفة أمريكية كتبت أمس الثلاثاء، أن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب قد يلغي تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الجديدة في حال فاز بالانتخابات.

ونشرت الصحيفة مقالاً حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، جاء فيه: «قد يلغي ترامب جميع شحنات الأسلحة المخطط لها إلى أوكرانيا في اليوم الأول من ولايته الثانية، لكن سيكون من الأصعب إجبار أوكرانيا أو حلفاء الناتو على إعادة الأسلحة».

ومن الصحيفة ذاتها، اجتاح الإعصار «ميتشونج» ساحل الهند الجنوبي، أمس الثلاثاء، مصحوباً برياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات في الساعة، وسبق وصوله هطول أمطار غزيرة وفيضانات أدت إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، كما ألغت أكثر من 140 رحلة قطار، و40 رحلة جوية في البلاد، وجرى إجلاء ما لا يقل عن 8000 شخص.

ومن صحيفة "الإمارات اليوم"، قال مسؤولون أمريكيون، أمس، إن مدينة ديترويت تسير على الطريق الصحيح، لتسجيل أقل عدد من جرائم القتل السنوية منذ ستة عقود.

أما صحيفة “الاتحاد”، فقالت إن 17 شخصاً لقوا مصرعهم في سقوط حافلتهم من أعلى جبل في وسط الفلبين، بحسب ما أعلن مسؤول محلّي الأربعاء.

وقال رودريك ترين، رئيس الفرع المحلي لوكالة إدارة الكوارث، إنّ الحافلة كانت تسير الثلاثاء على "جزء خطر" من طريق جبلي في بلدية هامتيك بمقاطعة أنتيك عندما وقع الحادث.

أما صحيفة "البيان"، فذكرت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء أنّه "غير واثق" من أنّه كان سيسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقررة في نهاية العام المقبل لو لم يترشّح سلفه الجمهوري دونالد ترامب لهذه الانتخابات.

وقال بايدن خلال حملة لجمع التبرّعات في مدينة ويستون بولاية ماساتشوستس (شمال شرق) إنّه "لو لم يترشّح ترامب لما كنت واثقاً من أنّني كنت لأترشّح. لكن، لا يمكننا أن ندعه يفوز".