رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

3 صدمات عاشها الوسط الفنى فى العشرة أيام الأخيرة خاصة أنها كانت متتالية وموجعة وهو الأمر الذى زاد من أحزان الوسط الفنى.

ونرصد فى التقرير التالى النجوم الثالث الذين فارقوا الحياة فى هذه العشرة أيام الأخيرة.

طارق عبد العزيز

توفى الفنان طارق عبد العزيز يوم 26 نوفمبر الماضى بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، في صدمة كبيرة للوسط الفني.

وتوفى طارق عبد العزيز أثناء تصوير دوره فى مسلسل "وبقينا اتنين" الذى يقوم ببطولته شريف منير وتم نقله إلى المستشفى سريعا عندما وقع أثناء التصوير وكشف الأطباء عن وفاته نتيجة أزمة قلبية.

طارق عبد العزيز

أشرف عبد الغفور

توفى الفنان أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما وهو والد الفنانة ريهام عبد الغفور، اثر حادث تصادم.

تم نقل جثمان النجم أشرف عبد الغفور لمشرحة إحدى المستشفيات بالشيخ زايد وتم نقل زوجتة للعناية المركزة لخطوره حالتها جراء حادث تصادم ضخم بالشيخ زايد.

أشرف عبد الغفور

ناهد فريد شوقى

نشرت الفنانة ايه سماحة تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه رحيل ناهد فريد شوقى.

وقالت ايه سماحة : لا حول ولا قوة الا بالله .. انتقلت الى رحمة الله امى التانية ناهد فريد شوقى .. إنا الله وإنا إليه راجعون .. صلاة الجنازة عصرا في مسجد الشرطة في الشيخ زايد".

وجاء رحيل المنتجة ناهد فريد شوقي حيث تعرضت إلى وعكة صحية شديدة فى أيامها الأخيرة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.