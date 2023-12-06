في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

يصادف اليوم الـ 6 من ديسمبر عيد زواج الفنان محمد رمضان، ويحتفل الفنان محمد رمضان وزوجتة بعيد زواجهما ال 11.

ويحرص الفنان محمد رمضان، على نشر العديد من الصور والفيديوهات المختلفة لها رفقة زوجتة وأولادة من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتحرص زوجة محمد رمضان، على ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس الكاجوال التي تكشف جمالها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد زوجة محمد رمضان ، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وإليكم صور محمد رمضان رفقة اولادة وزوجته

https://www.instagram.com/reel/C0ghL3ZI-sP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==