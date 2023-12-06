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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

محمد رمضان
محمد رمضان

يصادف اليوم الـ 6 من ديسمبر عيد زواج الفنان محمد رمضان، ويحتفل الفنان محمد رمضان وزوجتة بعيد زواجهما ال 11.

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ويحرص الفنان محمد رمضان، على نشر العديد من الصور والفيديوهات المختلفة لها رفقة زوجتة وأولادة من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

وتحرص زوجة محمد رمضان، على ارتداء الفساتين الأنيقة والملابس الكاجوال التي تكشف جمالها وأناقتها. 

ومن الناحية الجمالية تعتمد زوجة محمد رمضان ، على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

وإليكم صور محمد رمضان رفقة اولادة وزوجته

https://www.instagram.com/reel/C0ghL3ZI-sP/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

محمد محمد رمضان صور محمد رمضان رفقة اولادة صور محمد رمضان رفقة اولادة وزوجته عيد زواج محمد رمضان

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في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل


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في عيد زواجهما الـ11.. شاهد 10 صور لـ محمد رمضان وزوجته تثير الجدل

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