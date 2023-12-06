تنطلق منتصف يناير.. ننشر جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، وجدول امتحانات طلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية الأزهرية.

ننشر جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

حيث من المقرر أن تبدأ امتحانات المعاهد الأزهرية في 16 من يناير المقبل، وتختتم في 23 من الشهر ذاته، وفيما يلي الجداول المقررة لامتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، وطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين بالشهادة الإعدادية الأزهرية.

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

الجامع الأزهر يواصل دروسه التربوية والتوعوية للنشء السبت المقبل

يعقد الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: " الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.

ويأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.

ويحاضر في الملتقى الشيخ محمد قطب، الباحث بوحدة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، مبيناً أهمية "الاجتهاد"، بينما يستعرض الدكتور حازم مبروك، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر شرح "الحال".

وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى " الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.

علاج الانحرافات السلوكية للأبناء

يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل ، ثاني حلقات موسمه التاسع من برامجه الموجهة للمرأة، والذي يأتي تحت عنوان: " دور التربية الإيمانية في تحصين الأبناء من الانحرافات السلوكية"، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.



وتأتي أولى حلقات الموسم السادس، تحت عنوان: "حقوق الأبناء بين الشريعة والقانون"، ويحاضر فيها كلٌّ من د. إلهام شاهين، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، ود. رحاب الزناتي، أستاذ التربية بجامعة الأزهر، وتدير الحوار د. سناء السيد، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال د.عبد المنعم فؤاد، إن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة بالجامع الأزهر ، تناقش القضايا التي تهم المرأة وتضع روشتة علاج لجميع مشكلاتها، مؤكدا أن ندوة السبت المقبل ، هي أولى ندوات الموسم التاسع ضمن البرامج الموجهة للمرأة والأسرة.

وأوضح المشرف على الرواق الأزهري، أن هذا الموسم هو استكمال للمواسم الثمانية الماضية وسوف يحاضر فيه نخبة مميزة من المتخصصين في العلم الشرعية بجانب الخبراء والمتخصصين في فن العلاقات الأسرية والصحة النفسية والاجتماعية، موضحا أن المحاضرات تعقد كل أربعاء وتتناول محور من محاور العنوان الرئيسي للبرنامج على مدار شهر كامل بإجمالي ٤ محاضرات.

ولفت إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات فضيلة الإمام الأكبر، مشيرا إلى أن هناك بعض الشروط التي يجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، وذلك عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1JJa6xTr_QQD1Ekdbz9F12w-6zmtq7mTWtyKeV0vsNJY/edit

وأوضح أن التسجيل يقتصر على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر ، وفقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر ووكيل الأزهر، موضحا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.