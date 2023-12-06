قنصل السعودية يستقبل وفد الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لبحث تعزيز التعاون

استقبل مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية وفدا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ممثلا في الدكتور عصام خضر، عميد القبول والتسجيل والدكتور نيفين الصغير، عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا فرع العلمين، والدكتور عمرو الحلو عميد الاتفاقيات الدولية وذلك اليوم الأربعاء بمقر القنصلية.

استعرض العمداء البرامج التعليمية المختلفة المقدمة من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الممكنة، واستعراض أوضاع الطلبة السعوديين الدارسين في الأكاديمية.

من جانبه، أثنى القنصل العام على ما رآه من برامج مختلفة تقدمها الأكاديمية والتطور الذي تشهده تحت قيادة رئيس الأكاديمية الدكتور إسماعيل عبد الغفار.