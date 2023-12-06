محافظ الإسكندرية يجري جولة تفقدية للإطلاع على التجهيزات النهائية للمقار واللجان الانتخابية

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جولة تفقدية للوقوف على التجهيزات النهائية للمقار واللجان الانتخابية المخصصة لإجراء الانتخابات الرئاسية بمحافظة الإسكندرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عربى أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، ومصطفى حماده مدير إدارة المنتزه أول، ولفيف من قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وأكد الشريف أن المحافظة وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يبلغ إجمالي عدد الناخبين يبلغ 4 ملايين و 300 ألف ناخب، وتضم المحافظة 18 لجنة عامة مقسمة على 9 أحياء ومركز ومدينة برج العرب، وعدد المراكز الانتخابية تبلغ 351 مركز مقر انتخابي يتضمن 35 مركز للوافدين، وتبلغ عدد اللجان الفرعية 533 لجنة تتضمن 36 لجنة للوافدين.

