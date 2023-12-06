تعليم الإسكندرية تبحث سبل التوعية لمناهضة العنف ضد المرأة

نظمت وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية ندوة توعية لبحث سبل مناهضة العنف ضد المرأة.



جرت الندوة بحضور الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، ونادية فتحي وكيل المديرية، والدكتور إبراهيم الجمل مدير عام الوعظ وأمين عام بيت العائلة المصرية، والدكتورة هدى بشير من المجلس القومي للمرأة.



وقال الدكتور عربي أبوزيد، في بيان اليوم /الثلاثاء/، إن الندوة تناولت عرض إنجازات الوحدة في تنفيذ المبادرات ومنها المبادرة الوطنية (دوي) التي ينفذها المجلس القومي للمرأة وتحظى برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي حرم الرئيس، لتمكين الفتيات، والمبادرة الوطنية (بلدنا.. أمانة في إيدينا) لتنمية الأسرة المصرية والتي تم فيها إقامة ندوات تهدف إلى غرس وتعزيز الولاء والانتماء وعرض المشروعات القومية والتمكين السياسي والاقتصادي للمرأة وحقوق الإنسان.



كما تناولت أحداث الندوة الحملة العالمية 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي بدأت منذ 25 نوفمبر الماضي وتستمر حتى 10 من ديسمبر 2023 ضمن خطة عمل وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان.



كما تم عرض فقرات فنية ومسرحية وإلقاء من الإدارات التعليمية تبرز دور المرأة عبر العصور والتصدي للعنف بكل أشكاله.



يأتي هذا في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنظيم ندوات توعية لمناهضة العنف ضد المرأة.

