بدء المؤتمر الختامي لـ مستقبل وطن لدعم السيسي بانتخابات الرئاسة باستاد القاهرة

انطلق، قبل قليل، فعاليات المؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطن لدعم لرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور المستشار محمود فوزي.

كما شهدت الصالة المغطاة باستا القاهرة الدولي مشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية ورموز المجتمع بالمؤتمر الختامي لحزب مستقبل وطني لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بحضور الحملة الرسمية بقيادة المستشار محمود فوزي.



هذا ويبدأ الصمت الانتخابى وتتوقف الحملات الانتخابية اعتبارًا من الساعة 12 صباحا الجمعة 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع،والمقرر له من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وتنتهى عملية الفرز وتسليم المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن الاعتراضات وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددى للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر 2023، ويتم تلقى الهيئة الطعون فى قرارات اللجان العامة الخميس 14 ديسمبر 2023، والبت فى الطعون المقدمة فى قرارات اللجان العام يومى الجمعة والسبت 15 و16 ديسمبر 2023 وتعلن نتيجة انتخابات الرئاسة المصرية القادمة وتنشر فى الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023