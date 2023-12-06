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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية ورئيس هيئة التنمية الصناعية يلتقيان مستثمري جمصة لمعرفة مشاكلهم |صور

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور مختار محافظ الدقهلية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية اليوم الاربعاء، لقاء بالمستثمرين أصحاب المصانع بالمنطقه الصناعية بجمصة للاستماع الى مشاكلهم ومطالبهم للعمل علي حلها من داخل مقر الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعية بجمصة.

واستمع محافظ الدقهلية، الي مشاكل المستثمرين مع كافة الجهات الأخري منها المجمعة العشرية وتأخر اصدار عدد من تراخيص المصانع وتغيير بعض الأنشطة وعلي الفور تم التوجيه بسرعة إنهاء هذه المشاكل وحلها .

وتفقد " مختار "و " رئيس هيئة التنمية الصناعية " عدد من المصانع بالمنطقه الصناعيه للوقوف علي المعوقات لتذليلها من أجل مواصلة الإنتاج بالإضافة إلي أعمال الترفيق الجارية بمرحلة 108 فدان الجديدة امتداد المنطقه الصناعية وجاري الانتهاء من أعمال الترفيق بالكامل وتسليم الأرضي للمستثمرين لبدء أعمال إنشاء المصانع.

 والتقى المحافظ ورئيس الهيئة مع مجموعة مستثمرين من دولة الصين أثناء تنفيذ انشاء مصنع لهم بمنطقه 108 فدان.

وأكد " المحافظ " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي الصناعة ودعم المستثمرين اهتماماً كبيراً لتصبح مصر في مصاف الدول الصناعية الكبري ، لأن الصناعة هي المصدر الأول لدعم الاقتصاد وتوفير موارد مالية للدول .

كما أكد " مختار " أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المختلفة تعمل في تعاون كامل من أجل حل كافة مشاكل المستثمرين والصناعة في مصر ، من خلال توفير قطع أراضي لإنشاء مصانع جديدة وإصدار التراخيص وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير المتعلقه بمستلزمات الإنتاج والمنتجات .

وقال " المحافظ " إن مصر تفتح ازرعها لجميع المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار فيها ولدينا مناطق صناعية واعدة ووفرة في الايد العاملة ، بالإضافة إلي مناخها المعتدل وموقعها الفريد وتضم اهم مجري ملاحي في العالم وهو قناة السويس الذي يربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وهو شريان التجارة العالمية .

وأشار " مختار " الي أن الصناعة هي الحل الأمثل من أجل تلبية احتياج السوق المحلي والأسواق العالمية والتي ستسهم بشكل أساسي في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل للشباب وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار " المحافظ " الي أنه لدينا منطقة صناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز حيث تقع علي الطريق الساحلي تتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والاسكندرية وتتوسط المنطقه الصناعيه محافظات الدلتا فهي منطقة جاذبة للاستثمار والمستثمرين ، مشيراً إلي أنها تضم عدد كبير من المصانع تنتج صناعات ذات جودة عالية تقوم بتصديرها الي الأسواق العربية والأجنبية .

وأوضح " مختار " أن مرحلة 108 فدان الجديده ستسهم في انشاء وتشغيل عدد 200 مصنع جديد بالإضافة إلي عدد 400 مصنع يعملون الآن في المرحلة الأولي والثانية والثالثة سيسهمون في احداث نقل نوعية في المنطقة الصناعية بجمصة .
و أشار " مختار " الي أن ما شاهدناه اليوم من منتجات ذات جوده عاليه ومصانع تضم العديد من الصناعات المختلفه يعد فخر للصناعة المصرية. 

جاء ذلك بحضور اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئه العامه التنمية الصناعية ، واللواء محمد سليم رئيس الإدارة المركزية لفروع الهيئة ، والمهندس أحمد عبدالرؤف مدير إدارة المشروعات بالهيئة ، والعقيد حسن جاد مدير إدارة التصرفات العقارية بالهيئة ، وامير البرنس مدير إدارة الحماية المدنية بالهيئة ، ومحمد فايز إدارة خدمة العملاء بالهيئة ، والمهندس خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والمهندسة سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية ، وعصام حجاج مدير عام إدارة الإستثمار بالمحافظة ، والدكتور مصطفى عنان مدير المنطقه الصناعية بجمصة ، والمهندس رجب عبدالحميد عضو مجلس إدارة المنطقة الصناعية بجمصة وعدد من المستثمرين أصحاب المصانع.

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الهيئة العامة للتنمية الصناعية الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الشرب والصرف الصحى رئيس هيئة التنمية الصناعية محافظ الدقهلية

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