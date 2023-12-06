سيناتور أمريكي: كييف قد تصبح مدينة روسية.. وبوتين سيزحف على أوروبا

قال السيناتور الديمقراطي الأمريكي، كريس ميرفي، إن روسيا يمكن أن تهاجم أجزاء أخرى من أوروبا بعد هزيمة أوكرانيا، حيث دعا المشرعين الجمهوريين إلى الموافقة على استمرار التمويل لكييف.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي” نيوز الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد انسحاب الجمهوريين من إحاطة سرية لمجلس الشيوخ حول أوكرانيا، أصر مورفي على أنه ما لم تستمر الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، فإنها “ستخسر هذه الحرب” وستصبح كييف “مدينة روسية”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيحصل بعد ذلك على “ضوء أخضر للزحف على حلف شمال الأطلسي وأوروبا”، ما لم تتحرك الولايات المتحدة.

وأدان ميرفي المشرعين الجمهوريين لرفضهم تمرير طلب المساعدات الأخير للرئيس جو بايدن بقيمة 111 مليار دولار، والذي ادعى أنه “سينقذ العالم من عدوان بوتين”.

وأكدت موسكو مرارا وتكرارا أنها لا تخطط لمهاجمة حلف شمال الأطلسي أو أجزاء أخرى من أوروبا، وأشارت بدلا من ذلك إلى أن الكتلة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة استمرت في التوسع نحو حدود روسيا.

كما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الناتو كأحد الأسباب الرئيسية لإطلاق العملية العسكرية ضد كييف في فبراير 2022.