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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لهذا الشرط يمكن انضمام السويد للناتو.. أردوغان يوضح

صدى البلد

يتوقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن توافق واشنطن “في وقت واحد” على بيع طائرات إف-16 إلى أنقرة مقابل الموافقة على طلب السويد المتعثر للانضمام إلى حلف الناتو.

وقال أردوغان إنه أدى “واجبه” بإحالة قرار انضمام السويد إلى الناتو إلى البرلمان التركي في أكتوبر، لكنه يتوقع الآن أن يوافق الكونجرس الأمريكي في الوقت نفسه على طلب تركيا شراء مليارات الدولارات من طائرات القتال إف-16 ومجموعات التحديث. حسبما ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله لنظرائه الغربيين: “كرئيس، أحالت “طلب السويد للانضمام إلى الناتو” إلى البرلمان وشكرتموني. لقد أدّيت واجبي، لكني أتوقع شيئًا منكم أيضًا.. يجب أن تمرروا هذه المسألة في الكونجرس في الوقت نفسه”.

وتسلط هذه التصريحات الضوء على التبادل المتوتر الذي طال انتظار طلب السويد للانضمام إلى التحالف الغربي. تركيا، إلى جانب المجر، هي العضو الوحيد في حلف الناتو الذي لم يوافق بعد على انضمام ستوكهولم.

وقد أبدت إدارة بايدن دعمها لطلب تركيا شراء طائرات إف-16 لتعزيز أسطولها العتيق، لكن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كانت مترددة في الموافقة على الشراء.

وقال بن كاردين، رئيس اللجنة القوية، في سبتمبر إن موافقة تركيا على طلب السويد للانضمام إلى الناتو كانت مجرد أحد التحديات العديدة في الموافقة على شراء طائرات القتال.

ويجب على لجنة الشؤون الخارجية التركية، التي يجب أن توافق على انضمام السويد إلى الناتو قبل التصويت عليه في البرلمان، أن تناقش القرار خلال اجتماع تابعه الجميع في نوفمبر، لكنها قالت إنها بحاجة إلى إجراء المزيد من التحليل قبل أن تتخذ قرارًا.

ولم تحدد اللجنة، التي تسيطر عليها ائتلاف أردوغان السياسي مثل البرلمان، موعدًا للنظر في المسألة مرة أخرى. وقال وزير الخارجية السويدي الأسبوع الماضي إن نظيره التركي أخبره أن المسألة ستحل “خلال أسابيع”.

ومع ذلك، حذر بلال بيليجي، عضو في لجنة الشؤون الخارجية التركية والذي ينتمي إلى حزب ليس جزءًا من ائتلاف أردوغان، من أن “هناك عدم ثقة عميق بين الولايات المتحدة وتركيا وفي ظل الظروف الحالية، يبدو من الصعب تجاوز الجمود قبل الانتخابات المحلية في مارس 2024”.

وقد ازدادت التوترات بين أنقرة وواشنطن منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. وقد دعمت الولايات المتحدة بقوة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، بينما اتهم أردوغان إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب” في غزة، وانتقد دعم واشنطن للدولة اليهودية ووصف حماس بأنها حركة “تحرير”.

وحذر براين نيلسون، نائب وزير الخزانة الأمريكي، الذي التقى نظرائه التركيين في تركيا الأسبوع الماضي، من أن واشنطن “قلقة بشكل كبير” من دور تركيا في تسهيل حصول حماس على التمويل الدولي. كما أبدت واشنطن إحباطها من ارتفاع إعادة التصدير من خلال تركيا للسلع المستخدمة في آلة الحرب الروسية.

ويعد الموافقة على طلب السويد للانضمام إلى الناتو، الذي تقدمت به الدولة الاسكندنافية بعد الهجوم الروسي الكامل لأوكرانيا العام الماضي، أولوية لواشنطن. وانضمت فنلندا المجاورة إلى التحالف في أبريل 2023.

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