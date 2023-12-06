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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصليب الأحمر يرد على الانتقادات بشأن دوره في إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

صدى البلد

في مواجهة الانتقادات المتزايدة، دافعت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن دور المنظمة في تسهيل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين من غزة. وردًا على الادعاءات القائلة بأن اللجنة الدولية عملت بمثابة "خدمة أوبر" للرهائن المفرج عنهم، أكد "سبولجاريك" على تعقيدات مثل هذه العمليات.

 

أوضح سبولجاريك في مقابلة مع بي بي سي أن "الرهائن على رأس قائمة أولوياتنا - ولكن في ظل الظروف الحالية، فإن الوصول صعب وخطير للغاية بالنسبة للرهائن أنفسهم". وشددت على ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، مشيرة إلى أن عدم وجود مثل هذا الاتفاق في الوقت الحالي يعيق قدرة اللجنة الدولية على تقديم المساعدة.

 

في معرض تناولها للانتقادات المحددة التي وجهتها راشيل غولدبرغ، والدة أحد الرهائن، رفضت سبولجاريك وصف اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأنها "خدمة أوبر" ووصفها بأنها "غير عادلة وخاطئة إلى حد كبير". وشددت على الطبيعة المعقدة لهذه العمليات، مؤكدة على التعاون المستمر مع السلطات الإسرائيلية. ووفقاً لسبولجاريك، تستخدم اللجنة الدولية جميع الموارد المتاحة لتسهيل عمليات الإفراج أو الوصول إليهم. 

الاتحاد الدولي للصليب الاحمر إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين

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