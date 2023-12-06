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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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«أبو العينين» يطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمراقبة توصيات مؤتمر المناخ وحجم الالتزام بها|فيديو

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجد نقاش كبير حول الوقود الأحفوري في الوقت الحالي، موضحًا أن كل المحاولات التي حصلت على مستوى العالم لاستخدام الطاقة النظيفة لا تتعدى الـ 20%، وهذا الكم المطلوب تغييره.

النائب محمد أبو العينين يتحدث عن التغيرات المناخية 

النائب محمد أبو العينين: أسعار الوقود ارتفعت بسبب نقص الطاقة المتجددة

«أبوالعينين» يطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمراقبة توصيات مؤتمر المناخ وحجم الالتزام بها|فيديو

وطالب "أبو العينين"، يضرورة توطين الصناعات التكنولوجية في الدول النامية والفقيرة لمواكبة التطورات في السياسة المناخية. 

واستكمل أنه يُطالب بإنشاء لجنة برلمانية لمتابعة القرارات التي تصدر عن مؤتمرات المناخ خاصة أن حجم الالتزام بالتمويل المناخي ضعيف للغاية. 

واستكمل، أن الدول الكبرى تتحمل قدرًا كبيرًا من الانبعاثات الحرارية في الجو، ويجب أن يكون لها مساعدات قوية في الدول النامية، ويجب الحديث حول خلق نوايا كبيرة للاستثمارات. 

أبو العينين الوقود الاحفوري التغيرات المناخية محمد أبو العينين الصناعات التكنولوجية الاتحاد البرلماني الدولي

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