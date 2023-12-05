النائب محمد أبو العينين: أسعار الوقود ارتفعت بسبب نقص الطاقة المتجددة

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الإماراتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن أفريقيا بحاجة إلى التكنولوجيا الحديثة، مستدركا أن لا بد من الاعتماد على الطاقة الجديدة.



وأكمل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الاستثمار يساهم في خلق المزيد من فرص العمل، مشيرا إلى أن أسعار الوقود ارتفعت بسبب نقص الطاقة المتجددة.