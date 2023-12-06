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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أبوالعينين: لابد من وجود اتفاقية ملزمة لكل الدول للوفاء بالتزاماتها بشأن التغيرات المناخية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين

عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال مشاركته في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي في دبي على هامش مؤتمر المناخ كوب 28، والذي قال فيه إنه يوجه الشكر لدولة الإمارات على حُسن الاستقبال والضيافة، متمنيًا النجاح للمؤتمر والذي يُعد استكمالاً لمرحلة جديدة من التفاعلات والأفكار النيرة التي تتم مخاطبة العالم بها، خاصة دور البرلمانات في ملف التغيرات المناخية. 

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وأضاف "أبو العينين"، أنه حضر 4 مؤتمرات ماضية لمؤتمر المناخ، وهي عبارة عن أحاديث مُطولة، وفي نهاية المؤتمر تكون هناك بعض الالتزامات من دول، وكانت أغلب الالتزامات لم تكن تتم، موضحًا أنه عدم وجود التزام للدول الكبرى يجعل عملية المراقبة والمتابعة تكاد تكون معدومة. 

وتابع، أن لديه مقترحاً أن تكون هناك اتفاقية مُلزمة بخارطة طريق يوافق عليها كل الأطراف ليتم تقييم كل البرلمانيين وتقييم ما حدث، والدول المُقصّرة والدول المُجدّة في الالتزام بتوصياتها بشأن التغيرات المناخية، ويجب دراسة هذا المقترح بشكل جيد، وأن يكون التزامًا من الحكومات على هذا الملف، وأن يتم وضع أولوياته ومن يقوم بتلك العملية.

النائب محمد أبو العينين الاتحاد البرلماني لمؤتمر المناخ وكيل مجلس النواب أحمد موسى

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