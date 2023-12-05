النائب محمد أبو العينين: دول كثيرة تأثرت سلبا بالتغيرات المناخية

أذاع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، لقاء النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، مع وكالة الأنباء الامارتية، على هامش قمة المناخ في الإمارات العربية المتحدة.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن الدول المتقدمة هى السبب في أزمة التغيرات المناخية، مشيرا إلى ضرورة المحافظة على البيئة الخضراء والمزيد من المبادرات.

وأضاف محمد أبو العينين، في لقاء مع وكالة الأنباء الامارتية، أنه لابد من البحث عن مصادر غبر تقليدية لتمويل الدول النامية، لافتا إلى أن دول كثرة تأثرت سلبا بسبب التغيرات المناخية.