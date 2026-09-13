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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوري أبطال أفريقيا.. الكرتى يفتتح التهديف لـ بيراميدز أمام جورماهيا فى الشوط الأول

وليد الكرتي
وليد الكرتي
حسن العمدة

أحرز بيراميدز الهدف الأول فى شباك جورماهيا الكيني من عمر الشوط الأول، في مباراة الإياب التى تجمع الفريقين حالياً على ملعب استاد الدفاع الجوي، في دور الـ64، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

جاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 27، كرة عرضية من كريم حافظ من جهة اليسار قابلها وليد الكرتي برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت يمين المرمى.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - إياد العسقلاني - كريم حافظ  

خط الوسط: وليد الكرتي - أحمد توفيق - ناصر ماهر - عبد الرحمن مجدي - أحمد عبد القادر

خط الهجوم: يوسف أوباما

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حازم جمال - خالد عوض - مهند لاشين - حامد حمدان - مصطفى فتحي - أحمد عاطف قطة - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - دودو الجباس.

يذكر أن بيراميدز حقق الفوز ذهابا في كينيا بهدفين دون مقابل سجلهما وليد الكرتي ومحمود صابر.


 

بيراميدز جورماهيا الكيني دوري أبطال إفريقيا

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