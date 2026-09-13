الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة، التي من ‏المقرر أن تجمع الفريقين بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.‏

عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين، أعقبتها بداية المران بمجموعة من التدريبات البدنية، وفق ‏البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.‏

أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل أن ينتقل الجميع إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية، ثم أجرى الجهاز الفني ‏تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، بينما واصل ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل من الإصابة.‏

كان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.‏



