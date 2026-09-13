الأهلي يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمباراة أبوقير للأسمدة، التي من المقرر أن تجمع الفريقين بعد غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
عقد الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين، أعقبتها بداية المران بمجموعة من التدريبات البدنية، وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا للمباراة.
أدى حراس الفريق مرانًا قويًّا، قبل أن ينتقل الجميع إلى تنفيذ الجوانب الخططية والتدريبات التخصصية، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية بمشاركة اللاعبين، بينما واصل ياسر إبراهيم وأحمد نبيل كوكا جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل من الإصابة.
كان الأهلي قد تعادل مع المقاولون العرب بهدف لمثله، في اللقاء الذي جمع الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة الدوري.