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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تنفذ برنامجا تطوعيا للنظافة بمركز التنمية الرياضية

صدى البلد

قامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان بتنفيذ برنامج تطوعي شمل أعمال دهانات ونظافة بمركز التنمية الرياضية بمدينة أسوان الجديدة، بمشاركة 50 من أندية التطوع وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات من ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان.

وتضمن البرنامج التطوعى إزالة المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية والقمامة، والأتربة حول مركز التنمية الرياضية، بالإضافة إلى أعمال النظافة والدهانات للصالة والملاعب الداخلية.
 

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تنمية رياضية

ويأتى هذا المشروع فى إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمى للتطوع على مستوى الجمهورية، وفقا لتعليمات الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية. 

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