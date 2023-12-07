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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس.. سعر سوزوكي فيتارا الجديدة في مصر

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة، ومازالت زيادة أسعار السيارات تضرب سوق السيارات العالمي ، وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها من جديد  MG 5 موديل 2024 :

  • بورشه تكشف عن سيارتها رقم 2 مليون في لايبزيج

بعد أقل من أسبوعين من ظهور سيارة بورشه باناميرا 2024 لأول مرة، أصبح لدى صانع السيارات سببا آخر للاحتفال. ويمثل هذا خروج سيارة بورشه رقم مليونين من خط تجميع لايبزيج، وهي سيارة باناميرا توربو إي-هايبريد المذهلة ذات طلاء ماديرا الذهبي المعدني الأنيق، وهي الآن في طريقها إلى مالكها الجديد في دبي.

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024  في السوق المصري بفئتين  هما GLX و GLX 2 TONE ، وهي تعد أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية اليابانية في السوق المصري.

دمجت مرسيدس بنز في وقت سابق من هذا العام سيارتي الكوبيه من الفئة C والفئة E في سيارة جديدة تحمل اسم CLE. أطلقت يوم الثلاثاء نسخة أكثر توجهاً نحو الأداء تسمى Mercedes-AMG CLE53، ومن المقرر أن يتم طرحها للبيع في الولايات المتحدة في وقت ما في عام 2024.

 

MG RX5 Plus MG RX5 سعر MG 5 بمصر موديل 2024 MG 5 MG 5 موديل 2024 بورشه سوزوكي فيتارا

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