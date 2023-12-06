عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

صدى البلد

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

 أسعار  MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

مقارنة بين ام جى ZS واوبل كروس لاند 2023

ام جي سايبرستر 2024 الكوبيه تظهر لأول مرة

- محرك MG RX5 Plus موديل 2024 : 

 أسعار  MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

تحصل سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 171 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر ، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة MG RX5 Plus القصوى الي 190 كم/ساعة .

- مواصفات MG RX5 Plus موديل 2024 :

 أسعار  MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

تحتوي سيارة   MG RX5 Plus موديل 2024 علي العديد من المميزات منها مصابيح أماميه LED، بالإضافة الي إمكانيه ضبط مستوى الإضاءة، وحساسات إضاءة نهارية LED ، ومرايات كهربائية ، وقضبان للسقف، وسبويلر خلفي ، وعجلات مقاس  18 بوصة.

- أسعار  MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس  :

 أسعار  MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة  MG RX5 Plus موديل 2024 تباع بسعر مليون و 360 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من  MG RX5 Plus موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من مليون و 390 ألف جنيه .

محرك MG RX5 Plus MG RX5 Plus مواصفات MG RX5 Plus مواصفات MG RX5 Plus موديل 2024 أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

بـ 250 ألف جنيه .. 5 سيارات للبيع بحالة جيدة

سيارات 2024 جديدة تحت 750 ألف جنيه | صور

أوربان.. أرخص سيارة كهربائية من تويوتا| شاهد

أسعار فولفو EX90 موديل 2025 بالسعودية | صور

مواصفات النسخة الأحدث من كيا سورينتو العائلية

شروط التخزين الصحيح لـ زيت محرك السيارات | تفاصيل

مقاومة للرصاص .. سعر سايبرترك البيك أب الجديدة | صور

ساوإيست DX7 Nova العائلية 2024 تباع بـ 979 ألف جنيه

ترشيحاتنا

وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل

صحف السعودية.. تعليق الدراسة بمدارس جدة وزلزال عنيف يضرب الفلبين

الإعلام الفلسطيني: سقوط 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

ميدو: هناك من حاول الإطاحة بـ إيهاب جلال من الإسماعيلي

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ