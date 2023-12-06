سعر MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

يتوافر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتواجدت هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت بالسلب علي عدم توافر السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

- محرك MG RX5 Plus موديل 2024 :

أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

تحصل سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 171 حصان، وتنتج عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر ، مقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة MG RX5 Plus القصوى الي 190 كم/ساعة .

- مواصفات MG RX5 Plus موديل 2024 :

أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

تحتوي سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 علي العديد من المميزات منها مصابيح أماميه LED، بالإضافة الي إمكانيه ضبط مستوى الإضاءة، وحساسات إضاءة نهارية LED ، ومرايات كهربائية ، وقضبان للسقف، وسبويلر خلفي ، وعجلات مقاس 18 بوصة.

- أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس :

أسعار MG RX5 Plus موديل 2024 بالأوفر برايس

الفئة الأولي من سيارة MG RX5 Plus موديل 2024 تباع بسعر مليون و 360 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثانية من MG RX5 Plus موديل 2024 يصل سعرها الي مليون و 420 ألف جنيه، بدلا من مليون و 390 ألف جنيه .