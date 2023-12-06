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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع سعر MG 5 بمصر موديل 2024

أسعار MG 5 موديل
أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة، ومازالت زيادة أسعار السيارات تضرب سوق السيارات العالمي ، وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها من جديد  MG 5 موديل 2024 :

 أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري 

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- وسائل الأمان بـ  MG 5 موديل 2024 :

 أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري 

زودت سيارة  MG 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، ومقاعد أمان للأطفال في الخلف، وايموبليزر ضد السرقة ، وفرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد الكترونية، وأوتو هولد.

- محرك  MG 5 موديل 2024 :

 أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري 

تحصل سيارة  MG 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

 أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري 

الفئة الأولي من سيارة  MG 5 موديل 2024  تباع بسعر  809.990 ألف جنيه، بدلاً من 779.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة  MG 5 موديل 2024  يصل سعرها الي  849.990 ألف جنيه، بدلاً من 819.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة  MG 5 موديل 2024 تصل بالسوق المصري بسعر 889.990 ألف جنيه، بدلاً من 859.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

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