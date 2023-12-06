ارتفاع سعر MG 5 بمصر موديل 2024

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة، ومازالت زيادة أسعار السيارات تضرب سوق السيارات العالمي ، وذلك نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، ومن ضمن السيارات التي ارتفع سعرها من جديد MG 5 موديل 2024 :

أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

- وسائل الأمان بـ MG 5 موديل 2024 :

أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

زودت سيارة MG 5 موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها ، وسائد هوائية، ومقاعد أمان للأطفال في الخلف، وايموبليزر ضد السرقة ، وفرامل ABS وEBD، ونظام الثبات الإلكتروني، وفرامل يد الكترونية، وأوتو هولد.

- محرك MG 5 موديل 2024 :

أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

تحصل سيارة MG 5 موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 120 حصان، وعزم دورانها يصل الي 150 نيوتن/متر، وتستهلك السيارة 5.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها ناقل حركة أوتوماتيك .

- أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري :

أسعار MG 5 موديل 2024 الجديدة بالسوق المصري

الفئة الأولي من سيارة MG 5 موديل 2024 تباع بسعر 809.990 ألف جنيه، بدلاً من 779.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة MG 5 موديل 2024 يصل سعرها الي 849.990 ألف جنيه، بدلاً من 819.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة MG 5 موديل 2024 تصل بالسوق المصري بسعر 889.990 ألف جنيه، بدلاً من 859.990 ألف جنيه، بزيادة 30 ألف جنيه.