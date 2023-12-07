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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023

الارصاد
الارصاد

قدّمت الإعلامية فرح سعيد، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، في القاهرة والمحافظات، وذلك عبر برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد".
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما تنخفض درجات الحرارة ليلاً؛ ليصبح الطقس بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.
 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس


العظمى الصغرى

القاهرة 22 - 14
الإسكندرية 22  - 12
الإسماعيلية 23 - 15
الغردقة 26 -17
أسوان 27 - 14
سوهاج 25 - 14
المنيا 23- 10

القاهرة الكبرى حالة الطقس درجات الحرارة درجات الحرارة المتوقعة فرح سعيد

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