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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يشهد العرض المسرحي "ليلة القتلة"

محافظ أسيوط يشهد
محافظ أسيوط يشهد عرض مسرحي

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، العرض المسرحي "ليلة القتلة" لمسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال تحت إشراف الفنان محمد الشرقاوي على مسرح قصر ثقافة أسيوط.

 كما افتتح المعرض الفني "فكرة" للفنون التشكيلية لطلبات كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ومحافظ الاقليم .

جاء ذلك بحضور ضياء مكاوي رئيس الإدارة المركزية لاقليم وسط الصعيد الثقافي والدكتور وجدي رفعت عميد كلية التربية النوعية بجامعة أسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب والدكتورة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط وأحمد سويفي وعادل طلعت وكيلا مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.


حيث بدأ المحافظ زيارته لقصر ثقافة أسيوط بإفتتاح المعرض الفني تحت عنوان "فكرة" لأعمال طلاب كلية التربية النوعية قسم التصوير، برئاسة الدكتور وجدي رفعت عميد الكلية والمعرض يعد من أفضل المعارض التي نفذتها الكلية فهو نتاج إبداعي لمقرر التصوير المستوى الثاني والثالث تحت إشراف الدكتورة فاطمة مجدي مدرس التصوير بكلية التربية النوعية بأسيوط والمشرف علي الأعمال المقدمة بالمعرض وبإشراف الدكتورة ياسمين الكحكي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتورة هالة صلاح الدين رئيس قسم التربية الفنية بالكلية. 


كما شهد المحافظ ومرافقوه العرض المسرحي "ليلة القتلة" على مسرح قصر ثقافة أسيوط وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وقدم العرض فنانو مسرح الطليعة التابع للبيت الفني للمسرح ضمن مبادرة المواجهة والتجوال بإشراف الفنان محمد الشرقاوي تأليف خوسيه تريانا، وإخراج صبحي يوسف، تمثيل "نشوى إسماعيل، إميل شوقي، مروج، ياسر مجاهد، لمياء جعفر، شيماء يسري" والعرض المسرحي يستمر في الفترة من الأربعاء ٦ ديسمبر وحتى الأحد ١٠ ديسمبر الجاري ٢٠٢٣.

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وأشاد محافظ أسيوط – خلال الافتتاح – بمعرض "فكرة" والأعمال الفنية المتميزة بالمعرض، موجهًا الشكر لقيادات جامعة أسيوط والقائمين على المعرض من الأساتذة والطلاب معلنًا دعمه الكامل للطلاب الموهوبين والمتميزين وتكريم المتميزين منهم في مختلف المناسبات وطالبهم بالجد والاجتهاد وتنمية وصقل خبراتهم الفنية والمشاركة في المسابقات المحلية والدولية كما أشاد المحافظ بالعرض المسرحي "ليلة القتلة" والأداء المتميز لأعضاء فرقة مسرح الطليعة المسرحية والذي يدل على تميزهم وتفوقهم المسرحي موجهًا لهم تحية تقدير على هذا العرض المتميز الذي أبهر جميع الحضور.
وعبر ضياء مكاوي عن سعادته لحضور الوزير المحافظ المستمر ودعمه الدائم لفعاليات وأنشطة فرع ثقافة أسيوط ودعم الموهوبين الشباب في كافة المجالات وتكريمه لهم للنهوض بالحركة الثقافية والفنية بالمحافظة وتميز فرع ثقافة أسيوط على مستوى الجمهورية في كافة المسابقات لافتًا إلى الدعم المقدم من ويزرة الثقافة ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للبرامج الثقافية التي يجري تنفيذها بقصور الثقافة على مستوى المحافظة .. وفي نهاية الاحتفال حرص المحافظ ومرافقوه على إلتقاط الصور التذكارية مع كافة الحضور والشباب المشارك والاطفال.

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