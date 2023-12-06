محافظ أسيوط: استمرار المتابعة الميدانية لتجهيزات لجان التصويت قبيل الانتخابات الرئاسية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار المتابعة الميدانية من قيادات المحافظة ورؤساء المراكز لتجهيزات لجان التصويت قبيل الانتخابات الرئاسية بكافة المراكز والمدن للاطمئنان على توافر كافة سبل الراحة للناخبين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءاً.

وتضم محافظ اسيوط 15 لجنة عامة مقسمة إلى 402 مركز انتخابي و451 لجنة فرعية لاستقبال عدد 2 مليون و955 ألف و21 ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب 6 لجان للوافدين لتمكين المواطنين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

واشار إلى رفع درجة الاستعداد القصوى والتنسيق والتعاون بين كافة أجهزة المحافظة لإنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالمقار الانتخابية وامدادها بكافة المستلزمات لضمان سير العملية الانتخابية في هدوء ويسر لتخرج عملية الانتخابات بالشكل الحضارى والديمقراطي الذي يعكس مدى وعي المواطنين بحقوقهم التي كفلها لهم الدستور والقانون.



وأوضح محافظ أسيوط أنه تم تكليف المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ بالمتابعة والمرور للاطمئنان على الاستعداد في اللجان الانتخابية بنطاق حي شرق وحي غرب مدينة أسيوط ، واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة في اللجان الانتخابية بنطاق المراكز الجنوبية والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة بنطاق المراكز الشمالية وذلك للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية ومتابعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى اللجان.

ووجه بالعمل على تذليل أي معوقات أمام الجهات المعنية بالعملية الإنتخابية بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ وتوزيع سيارات الإسعاف بشكل متكافئ والربط المباشر بين المسعفين ورؤساء اللجان للتيسير في حالة نقل أية حالات مرضية طارئة.

وفي هذا الإطار قام رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والقرى ومنهم (محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية ، مصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ، خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا ، ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ، وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق ، وأبوالعيون ابراهيم رئيس حي غرب) بالمرور على بعض المقار واللجان الانتخابية كل في نطاقه للتأكيد على رفع كفاءة الشوارع بصيانة الكشافات والإنارة وتكثيف حملات النظافة ورفع أي إشغالات بمحيط اللجان الانتخابية والتأكد من وجود مصدر كهرباء احتياطي بديل من خلال مولدات الديزل بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكذلك مراجعة وسائل الإطفاء بمعرفة الحماية المدنية فضلاً عن التأكيد على توفير مقاعد وكراسي متحركة للناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومظلات باللجان وأماكن وساحات انتظار لتوفير كافة سبل الراحة والأمان والمناخ المناسب للناخبين للإدلاء بأصواتهم وتوافر كافة سبل الراحة.

كان اللواء عصام سعد قد أطلق حملة "صوتك قوة" لحث ومناشدة المواطنين على المشاركة والنزول والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي ستبدأ عملية الاقتراع والتصويت بها في الداخل على مدار أيام 10 و11 و12 ديسمبر موضحاً أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على جميع المصريين للمساهمة بشكل إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية والتأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية وحضارة شعبها.

كما أعلن المحافظ ـ في وقت سابق ـ عن انعقاد غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الازمات بالمحافظة والتنسيق والربط مع كافة الأجهزة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والجهات المعنية لمتابعة الأحداث أولا بأول حيث تم تخصيص أرقام (2135858/088) أو رقم (2135727/088) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين والرد عليها على مدار 24 ساعة.

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