عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يتابع إجراءات لاعتماد لائحة العمل لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي مدير إدارة التخطيط

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استكمال الإجراءات القانونية لاعتماد لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية رسمياً بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 مشيراً إلى اهتمامه ومتابعته الدورية لهذا المركز منذ قرار إنشاءه واختيار المقر له وحتى تشغيله واقرار لائحته المالية والإدارية وعمله بالفعل على أرض الواقع وهو ما يساهم في تقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية وذلك ضمن توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم .

 جاء ذلك خلال لقائه مع كل من بهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بديوان عام المحافظة ، والمهندسة رانيا مجدي نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.


وقد ناقش اللقاء ما تم تنفيذه من إجراءات لاعتماد اللائحة المالية والإدارية عقب مناقشة بنودها ودراستها قبيل رفعها إلى وزارة المالية لاعتمادها رسمياً وإقرارها كما تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

محافظ أسيوط: الدولة أعدت بنية تحتية لدعم أبنائنا وتوفر لهم المناخ للابتكار والإبداع

محافظ أسيوط يتابع جهود إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية


وأوضح محافظ أسيوط أهمية المركز الذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) ما يساهم في تنفيذ وتوصيل المرافق وأعمال الصيانة والطوارئ للقطاعات المختلفة كـ (الكهرباء ، والغاز الطبيعي ، والتليفونات ، والمياه ، والصرف الصحي) والتحديثات الأولية لها أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وذلك للحد من ظاهرة الحفر العشوائي للشوارع والميادين والحفاظ على البنية التحتية (المرفق العمومي) واصدار تراخيص الحفر الفنية ومعاونة المقاولين والشركات المنفذة للمشاريع بالمحافظة وهيئات وشركات المرافق في تنفيذ أعمال الحفر دون أي إتلاف أو تدمير للمرافق الأخرى عن طريق فرق ومجموعات العمل الميداني وحماية استثمارات المرافق في باطن الأرض من التدمير في نطاق المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 متر ، والرفع المساحي ، وكشف أغطية معدنية ، تحديد مسارات كابلات ، أجهزة حاسب آلي ، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك ، وميزان قامة ... وغيرها).

أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط شبكة معلومات المرافق والبنية التحتية شبكة معلومات أخبار وزارة المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

شكرا مصر.. بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن التصدي لمؤامرة التهجير إلى سيناء

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

أهالي نجوع وقرى مركز أسيوط يعلنون تأييد المرشح السيسي في الانتخابات الرئاسية

محافظ أسيوط يتفقد التشطيبات النهائية لوحدة طب أسرة الغريب

ترشيحاتنا

سورة إجابة الدعاء.. بها 4 عجائب حدثت مع 4 أنبياء

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تحدد حركة النازحين باتجاه واحد نحو معبر رفح

هدية للعملاء المتضررين| المصرية للاتصالات تكشف سبب انقطاع الإنترنت.. كابل بحري أم تعطل جهاز؟

حالة من الغضب داخل إدارة الزمالك بسبب ملف الصفقات.. التفاصيل

توفي إثر حادث سير.. النائب العام ينعي وكيله حسـن محمد عـلاء الديـن

مصر تنضم للبرنامج التعاوني لأمن الطيران عن منطقة الشرق الأوسط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ