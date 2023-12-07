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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تارا عماد وأمير عيد وأحمد حاتم ضيوف الحلقة الجديدة من سبوت لايت

الفنانة تارا عماد
الفنانة تارا عماد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة قناة صدى البلد، الفنانة تارا عماد التى تكشف كواليس تصوير مسلسلها الجديد العودة الذي يعرض حاليا على احدى الفضائيات.

 

وتتحدث تارا عن كواليس الشخصية التي تقدمها فى المسلسل والتى تدعى كيان والتي تجمعها علاقة رومانسية بشخص يدعى آدم والذي يجسد شخصيته الفنان شريف سلامة، والمسلسل يشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم محمد رضوان، وليد فواز، حمزة العيلى، عصام السقا، تامر نبيل، بسنت شوقى، ولاء الشريف، محمد على رزق، محمد عبد العظيم، هاجر الشرنوبى، ومن تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن. كما تكشف تارا في اللقاء عن تفاصيل خاصة عن حياتها الشخصية تتحدث عنها للمرة الاولى.

 وتستعرض شيرين سليمان خلال الحلقة كواليس خاصة عن الجزء الثاني من مسلسل ريفو والذي تم عرضه مؤخرا على احدى المنصات، ويتحدث بطل المسلسل أمير عيد، عن كواليس خاصة عن شخصيته وعن حقيقة وجود جزء ثالث من المسلسل كما تكشف بطلة المسلسل ركين سعد عن تجربتها مع الطب النفسي وتفاصيل اخرى عن كواليس المسلسل، كما يتحدث ايضا الفنان صدقي صخر عن كواليس خاصة بشخصيته وبتصوير المسلسل. 

 

وتستعرض ايضا خلال الحلقة لقاءات خاص مع الفنان أحمد حاتم وأبطال فيلمه الجديد حسن المصري.

 

صدى البلد

برنامج سبوت لايت تقدمه شيرين سليمان ويذاع اسبوعيا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساء.

الإعلامية شيرين سليمان الطب النفسي الفنانة تارا عماد برنامج سبوت لايت بسنت شوقي

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