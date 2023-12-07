تنفيذ خط جديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بالحفرية في أوسيم ..شاهد

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ميدانيا أعمال تنفيذ خط الصرف الصحي الجديد لحل مشاكل طفوحات الصرف الصحي بمنطقة الحفرية بمركز أوسيم.



ووجه نائب محافظ الجيزة، بتكثيف الأعمال المنفذة، وأنجازها خلال وقت قصير بهدف أستكمال الصرف الصحي بمنطقة الحفرية واتاحة الخدمة لأهالي المنطقة.



كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروع الصرف الصحي بمنطقة المتربة لمتابعة الموقف التنفيذي ونسب تنفيذ المشروع وازالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي مشددا بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.



كما تفقد نائب محافظ الجيزة، مشروعات الخطة الأستثمارية للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ بمدينة أوسيم، حيث تابع الشهابي أعمال تركيب بلاط الأنترلوك لعدد ٩ مناطق بمدينة أوسيم ( المسجد الكبير - وسط البلد - مسجد الثلاثه - درب الشاهد - درب عاصي - السوق - درب النافذ - درب بطيخ - سيدي عمر ).

وشدد نائب محافظ الجيزة، على رفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.



رافق نائب المحافظ خلال جولته، فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم، ومسؤلي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.

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