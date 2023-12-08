السكرتير العام بأسوان يكلف بتنظيم حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان السكرتير العام المهندسة فاطمة إبراهيم بالمتابعة الميدانية لتنظيم حملة التبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين بميدان المحطة للتخفيف عن ما يعانوه من أزمة إنسانية كبرى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمساعدة الشعب الفلسطينى وإنقاذ المصابين جراء الاعتداء عليهم ، وبرعاية من وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون المثمر بين التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموية ووزارة التنمية المحلية فى نشر وتشجيع العمل الأهلى والتنموى فى مختلف محافظات الجمهورية.



التحالف

وطالب المحافظ بأهمية المشاركة والمساهمة من المواطنين في فعاليات هذه الحملة الهادفة تقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية للأشقاء من أبناء الشعب الفلسطينى.

هذا وقد حرص العديد من مواطنى أسوان على التوافد لمقر الحملة للتبرع بالدم لصالح مصابى غزة ، وسط حالة من تيسير الإجراءات من قبل القائمين على تنظيم الحملة .