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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح: تأجيل مباراة الاتحاد في صالح الزمالك

صدى البلد

أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل مباراة الاتحاد السكندري مفيدة للغاية للاعبي الفريق من أجل منحهم راحة قبل مباراة ساجرادا الأنجولي.

وقال صلاح فى تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "تأجيل مباراة الاتحاد السكندري يفيد اللاعبين بشكل كبير وذلك من الناحية البدنية، وأتوقع فوز الزمالك على ساجرادا".

 

تأجيل مباراة الاتحاد والزمالك

قررت إدارة المسابقات برابطة الأندية تحت اشراف عامر حسين تأجيل مباراة الزمالك و الاتحاد السكندري التي كان مقررا لها غدا لأجل غير مسمى بعد وصول خطاب من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اليوم، بتقديم مباراة الزمالك و ساجرادا في البطولة الكونفدرالية لمدة ٢٤ ساعة لتقام يوم السبت المقبل بدلا من الأحد.
 

وتلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يفيد بتعديل موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتقام يوم السبت الموافق التاسع من ديسمبر، في تمام الساعة السادسة على ملعب السلام، بدلًا من إقامتها يوم الأحد 10 ديسمبر الجاري.

يأتي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتقديم موعد المباراة لمدة 24 ساعة بسبب الحقوق التسويقية وحقوق البث التليفزيوني. 

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