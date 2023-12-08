عقوبة بالسجن 17 سنة .. اتهام هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي

قالت وزارة العدل الأمريكية إن محكمة اتحادية في لوس أنجلوس وجهت إلى هانتر نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، تهمًا بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب تبلغ نحو 1.4 مليون دولار.

وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عامًا كحد أقصى في حالة إدانته.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، النائب جيمس كومر، بيانًا اتهم فيه هانتر بايدن بإرسال دفعات شهرية لجو بايدن من حساب لشركة خاصة به تلقت مدفوعات من الصين.

وكشف كومر يوم الاثنين السجلات المصرفية التي تم الاستناد إليها والتي تظهر أن الكيان التجاري الخاص بهانتر بايدن، Owasco PC، قدم "مدفوعات شهرية مباشرة إلى جو بايدن " وتم إعداد الدفعات، وفقًا لوثيقة البنك، بحيث تتم "شهريًا" بإجمالي 1,380.00 دولارًا.

وقال كومر في رسالة بالفيديو يوم الاثنين: "لم تكن هذه دفعة من الحساب الشخصي لهانتر بايدن، بل حسابًا لشركته التي تلقت مدفوعات من الصين وأماكن أخرى مشبوهة من العالم".