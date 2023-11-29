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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لإثبات تورط بايدن بصفقات مشبوهة.. الكونجرس يستجوب نجل الرئيس الأمريكي

بايدن وهانتر
بايدن وهانتر

قال عضو الكونجرس الأمريكي، جيم جوردان، إن مجلس النواب سيعقد استجوابا وجلسات استماع مفتوحة لنجل الرئيس الأمريكي، هانتر بايدن.

ويجري تحقيق في مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون في الكونجرس لإثبات تورط الرئيس الأمريكي في المعاملات التجارية لأقاربه الذين يُزعم أنهم تداولوا اسمه في جميع أنحاء العالم.

وقال جوردان، وهو جمهوري يرأس اللجنة القضائية بمجلس النواب، في مؤتمر صحفي: “سنقوم باستجواب هانتر بايدن ، وبصراحة، أعتقد أنه سيخضع لجلسات استماع مفتوحة”.

ويصر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نفسه على أنه لم يكن على علم بالعلاقات التجارية لأقاربه في الخارج.

وفي وقت سابق، وافق هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على المثول أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب، بموجب أمر استدعاء، وذلك وفقا لرسالة من محاميه موجهة إلى رئيس اللجنة جيمس كومر.

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وجاء في رسالة المحامي التي نشرتها “بانش بول نيوز” الأمريكية: “سيمثل هانتر بايدن أمام لجنة الرقابة بمجلس النواب في جلسة عامة في 13 ديسمبر، أو في أي تاريخ في ديسمبر”.

ويحق للمشرعين الأمريكيين استدعاء الشهود إلى جلسات الاستماع في الكونجرس؛ وقد يؤدي عدم الحضور في مثل هذا الاستدعاء إلى عواقب قانونية ويعتبر عدم احترام للسلطة.

هانتر بايدن الكونجرس مجلس النواب

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