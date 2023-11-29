15 مرة.. صحيفة أمريكية تحصي عدد مكالمات بايدن ونتنياهو منذ 7 أكتوبر

كشف إحصاء لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن أجرى عددًا كبيرًا من المكالمات الهاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ هجوم 7 أكتوبر على إسرائيل.

وقال الإحصاء إن بايدن تحدث مع نتنياهو 15 مرة منذ هجمات 7 أكتوبر.

وأضافت "سي إن إن" أن الزعيمين أجريا مكالمتهما الأولى في ذلك اليوم الموافق 7 أكتوبر، فيما كان آخر محادثة بينهما يوم الأحد الماضي، وفقًا للقراءات التي قدمها البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض، قال الأحد الماضي، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ناقشا الوضع في قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان الفلسطينيين.

وأضاف بيان البيت الأبيض: “خلال المحادثة، تطرق بايدن ونتنياهو إلى الوقف الحالي لإطلاق النار في إطار الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية لتحرير الرهائن، فضلا عن تعزيز الإمدادات الإضافية من المساعدات الإنسانية لسكان غزة”.

يذكر أن وكالة “رويترز” للأنباء، أفادت اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر أمنية مصرية، بأن المفاوضات تسير بشكل جيد ومن المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين.

وحسب “رويترز”، قالت المصادر الأمنية المصرية، إن “المفاوضات تسير بشكل جيد ولم يتم تحديد عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد.. من المتوقع أن يتم تمديد الهدنة لمدة يومين آخرين”.