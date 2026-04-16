وزير الزراعة: البحث العلمي مفتاح تطوير القطاع وتعزز الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البحث العلمي الزراعي هو المحرك الأساسي لتطوير القطاع الزراعي في ظل التحديات الراهنة، مشددًا على ضرورة التكامل التام بين مركز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لتقديم حلول مبتكرة تخدم المزارع المصري بشكل مباشر، وتُسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية، بما يضمن تعزيز الأمن القومي الغذائي.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور سعيد سليمان، أستاذ ورئيس قسم الوراثة الأسبق بكلية الزراعة، جامعة الزقازيق، وصاحب أصناف "عرابي" للأرز، وبحضور الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، لمناقشة سبل الاستفادة من الابتكارات البحثية في مواجهة ندرة المياه والملوحة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تبنّي الوزارة للمنجزات العلمية الوطنية، وفتح آفاق التعاون الميداني بين مراكزها البحثية والكوادر الأكاديمية بالجامعات المصرية، بما يخدم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة.

ووجّه فاروق، خلال اللقاء، بإمكانية وضع بروتوكول تعاون فني مع مركز البحوث الزراعية، لتقييم سلالات الأرز "عرابي 5" و"عرابي 6" من خلال إجراء تجارب يتم الاتفاق عليها بين الجانبين، في المناطق المتأثرة بالجفاف والملوحة على مستوى الجمهورية، وفقًا للأسس والقواعد العلمية، إضافة إلى إدراج سلالات قمح "عرابي 1881" و"عرابي 56" ضمن خطة التقييم.

وكلف الوزير الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإشراف المباشر على تنفيذ هذا البروتوكول، مع ضمان تمثيل وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، لتعزيز المرجعية العلمية للتجارب.

كما وجّه فاروق رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بسرعة إنهاء إجراءات الفحص لصنفي الأرز "عرابي 3" و"عرابي 4".