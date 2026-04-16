تأجيل محاكمة عاطل بتهمة مواقعة ربة منزل بالسيدة زينب لـ 23 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل جلسة محاكمة عاطل بتهمة مواقعة ربة منزل بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، إلى لـ 23 أبريل.



تفاصيل القضية

تلقت مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغا من ربة منزل تتهم شابا بمواقعتها كرها عنها بدائرة القسم.

وأضافت المجني عليها أنها ترتبط بالمتهم بعلاقة عاطفية واستدرجها إلى منزله بأسلوب التحايل وما إن ذهبت إليه حتى واقعها كرها عنها.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحرٍ أسفرت جهوده عن تحديد المتهم ومكانه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه يدعى ( محمد. ن) عاطل.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات مخلي سبيله بكفالة على ذمة القضية.