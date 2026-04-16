5 آلاف كاميرا و13 سيارة| التحقيقات الكاملة في واقعة خطف رضيعة الحسين الجامعي
ابنة على الحجار تثير الجدل بالهجوم على والدها وطليقته برد بقوة.. القصة الكاملة
مدبولي يستعرض مع وزير المالية أبرز ما دار في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن
تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار ورياح تضرب هذه المناطق اليوم
بدوي: السهام البترولية نقلت 4.7 مليار لتر منتجات وحققت نموا بنسبة 27% خلال 2025
أخبار تهمك| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم السبت.. فيديو
مصرع تاجر مواشى بطلق نارى خلال مشاجرة بنجع حمادى
وزير الخارجية يناقش مع مديرة مركز سياسات الهجرة سبل تعزيز التعاون
المرشد الإيراني: مستعدون لإلحاق هزائم مريرة جديدة بالأعداء
هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث على بعد 20 ميلاً بحرياً قرب عُمان
أبو العينين: لابد من تغيير آليات اتخاذ القرار وتمثيل العالم الثالث بمجلس الأمن
تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أخبار العالم

مجلس الأمن: تمكين المرأة مفتاح السلام في البحيرات العظمى

أ ش أ

 أكد مسؤولون أمميون أمام مجلس الأمن أن تمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي يمثلان عنصراً حاسماً لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة البحيرات العظمى، في وقت حذروا فيه من استمرار أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما تخلّفه من تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة على النساء والفتيات.


جاء ذلك خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول الصراع فى شرق الكونغو ، وشددت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيما سامي بحوث، على أن تحقيق السلام في الكونغو الديمقراطية لن يكون ممكناً ما لم يتم التعامل مع النساء ليس كضحايا للحرب، بل كقوى فاعلة في بناء الاستقرار والمساءلة والسلام.
وأوضحت أن المنطقة تمتلك فرصاً "فريدة وتحويلية" لتعزيز قيادة النساء، في ظل ارتفاع نسب تمثيلهن السياسي، إلا أن استمرار انعدام الأمن في شرق الكونغو يقوض هذه الجهود، مؤكدة أن "غياب الأمن يمنع النساء من القيادة، وغياب قيادتهن يؤدي إلى فشل جهود السلام والتعافي".


ودعت مجلس الأمن إلى مضاعفة دعمه لمشاركة النساء في عمليات السلام، وحماية تمويل بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)، لما تضطلع به من دور محوري في دعم النساء وحمايتهن.
من جانبه، استعرض المبعوث الخاص للأمين العام لمنطقة البحيرات العظمى، هوانغ شيا، الجهود الدبلوماسية الجارية، بما في ذلك "اتفاق واشنطن" الموقع في ديسمبر 2025، واستئناف المحادثات في واشنطن، فضلاً عن مسار الدوحة الهادف إلى احتواء تصعيد جماعة "23 مارس" المسلحة.


ورغم هذه الجهود، حذر شيا من أن العنف "اتخذ أبعاداً جديدة"، مع تزايد استخدام التكنولوجيا العسكرية المتقدمة والطائرات المسيّرة، إلى جانب ارتفاع معدلات النزوح وانعدام الأمن الغذائي وتصاعد العنف الجنسي، فضلاً عن انتشار خطاب الكراهية والانقسام على أسس الهوية.
وأشار إلى أن استمرار انعدام الثقة بين دول المنطقة يعكس الحاجة الملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع، داعياً الكونغو الديمقراطية ورواندا وجميع الأطراف إلى استئناف "حوار صريح"، مؤكداً أن أي مبادرة سلام لن تنجح دون إرادة حقيقية من الأطراف المعنية.


وشهدت الجلسة تبايناً حاداً في مواقف كينشاسا وكيجالي، حيث اتهمت الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم حركة "23 مارس" المسلحة، معتبرة أن ذلك يقوض جميع جهود السلام، فيما نفت رواندا هذه الاتهامات، مؤكدة أن جماعة "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا" تمثل تهديداً وجودياً لأمنها.


وفي هذا السياق، رحب عدد من أعضاء المجلس بالتقدم الدبلوماسي، خاصة اتفاق واشنطن، مع التأكيد على ضرورة ترجمة هذه الجهود إلى نتائج ملموسة على الأرض، في ظل استمرار النزوح الجماعي وتأثر النساء والفتيات بشكل غير متناسب.
كما شدد المتحدثون على أهمية الدور الإفريقي في قيادة جهود الوساطة، مؤكدين أن تحقيق السلام المستدام يتطلب دعماً دولياً ثابتاً، إلى جانب التزام فعلي من الأطراف بتنفيذ تعهداتها.
وسلطت عدة دول الضوء على الدور المحوري للمرأة، ليس فقط كضحية للنزاعات، بل كعنصر أساسي في عمليات المصالحة وبناء السلام والاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل استخدام العنف الجنسي كسلاح في الصراعات.


في المقابل، أعربت روسيا عن تشككها في فعالية الجهود الدبلوماسية الحالية، معتبرة أن اتفاقات وقف إطلاق النار لم تُنفذ عملياً، فيما دعت دول أخرى إلى تعزيز دور بعثة "مونوسكو" في مراقبة وقف إطلاق النار، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وتأتي هذه المناقشات في ظل استمرار التوترات الإقليمية، وتصاعد التحديات الأمنية والإنسانية في شرق الكونغو الديمقراطية، ما يضع جهود السلام أمام اختبار حاسم في المرحلة المقبلة.

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

جانب من أعمال التجميل

محافظ كفر الشيخ: تجميل الأرصفة ورفع كفاءة مدخل مدينة دسوق| صور

جهود محافظة أسوان

أسوان.. تحصين 45 ألف رأس من الأبقار والأغنام والماعز

توريد قمح

صوامع الوادي الجديد تستقبل 11 ألف طن قمح

بالصور

لأول مرة.. شعار شيفروليه الجديد 2026 يظهر على سونيك

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد