الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم تدمير 70 بنية لحزب الله في بنت جبيل خلال دقيقة واحدة

جيش الاحتلال - أرشيفي
جيش الاحتلال - أرشيفي
محمود نوفل

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته دمرت نحو 70 بنية لحزب الله في بنت جبيل جنوبي لبنان خلال دقيقة واحدة.


وقال جيش الاحتلال في بيان له : نواصل تعميق العملية البرية واستهداف بنى حزب الله في جنوب لبنان.


وفي سياق متصل ،  شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا على بلدة تولين جنوبي لبنان.


كما نفذت طائرات الاحتلال غارات جوية على بلدات تولين وقبريخا وقلاويه جنوبي لبنان وكذلك على طريق دير الزهراني كفروة.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أفادت بأن عدة غارات جوية استهدفت بلدات في جنوب لبنان، في تطور جديد يعكس استمرار حالة التصعيد على الحدود الجنوبية للبلاد، وسط توتر متواصل بين الأطراف الفاعلة في المنطقة.

وبحسب ما نقلته الوكالة، فقد طالت الغارات مناطق سكنية ومحيط بلدات جنوبية، ما أثار حالة من الذعر بين المدنيين، ودفع بعض السكان إلى النزوح المؤقت نحو مناطق أكثر أمناً.


ولم ترد حتى الآن حصيلة دقيقة حول حجم الأضرار البشرية أو المادية، في ظل استمرار التوتر وصعوبة الوصول إلى بعض المواقع المستهدفة.

ويأتي هذا التطور في سياق التصعيد المستمر على الحدود الجنوبية للبنان، حيث تشهد المنطقة تبادلاً متقطعاً للقصف بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، ضمن اشتباكات باتت شبه يومية منذ تصاعد التوتر الإقليمي في الأشهر الأخيرة.

ويُنظر إلى هذه الغارات على أنها جزء من حلقة أوسع من المواجهة غير المباشرة التي تمتد آثارها إلى الداخل اللبناني.

من جهتها، لم تصدر بعد بيانات تفصيلية رسمية من الجانب الإسرائيلي بشأن طبيعة الأهداف التي تم استهدافها، إلا أن عادة ما تبرر مثل هذه العمليات بأنها تستهدف بنى تحتية عسكرية أو مواقع تابعة لمجموعات مسلحة، في إطار ما تصفه بـ“الرد على التهديدات الأمنية”.

شعار شيفروليه
شعار شيفروليه
شعار شيفروليه

