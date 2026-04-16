الأعلى للإعلام يغرم قناة الأهلى 100 ألف جنيه

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، القرارات التي أصدرها بشأن عدد من الموضوعات التي كانت محل التحقيقات، وذلك استنادًا إلى توصيات لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، والتي تضمنت ما يلي:

أولاً: إلزام موقع «الموقع» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثانياً: إلزام موقع «القاهرة 24» الإلكتروني بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس.

ثالثاً: إلزام قناة الأهلي بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه لمخالفة الأكواد والمعايير، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الكابتن/ أسامة حسني، مقدم برنامج «ستاد الأهلي» على قناة الأهلي لمدة شهر من تاريخ إذاعة الحلقة.

رابعاً: حفظ الشكوى المقدمة من شركة الجيزة للتنمية والتطوير العقاري المالكة لمدينة نيو جيزة، ضد موقع «مباشر من مصر» بعد قبول الشركة الاعتذار الذي قدمته إدارة الموقع.

خامساً: حفظ التحقيقات ضد برنامج «مودرن سبورتس» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي أي»، في ضوء تعهد القناة بمراعاة التعليمات والضوابط الخاصة بتوقيتات بث البرامج الرياضية على مدار اليوم.