انخفاض 5 درجات.. موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر

موعد انتهاء الموجة الحارة
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ لتصل في القاهرة 37 درجة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بموجة حارة ذروتها اليوم الخميس، حيث تستمر هذه الموجة لمدة أيام نشهد فيها أجواء حارة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك قبل بدء فصل الصيف رسمياً.

ذروة الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أبريل 2026، متوقعة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، ومعتدل خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويشهد اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة .

الأرصاد» تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة 2025 - دار الهلال

موعد انتهاء الموجة الحارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال البلاد.

 ويسود بدءا من غدا الجمعة الموافق 17 إبريل طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يكون حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر.. وتحذيرات الأرصاد الجوية

 

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد وصلت إلى ذروة الإرتفاع فى درجات الحرارة اليوم، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مع جنبيات منخفض جوي موجود في أرض البلاد، مرتفعة بشكل كبير بقيم درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال36 إلى 37 درجة مئوية نهارا، وهو أعلي المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من 10 إلى 12 درجة مئوية، وتلك طبيعة الربيع.

الحرارة تصل 39 درجة

وتابعت أن طقس اليوم من حار إلى شديد الحرارة نهار فى أغلب محافظات الجمهورية، خاصة وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، والعظمي فى محافظات الصعيد ما بين ال38 وال39 درجة مئوية، محذرة من تلك الإرتفاعات.

وأشارت إلى أن الصغري ليلا على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية، والاجواء تكون معتدلة فى أغلب محافظات الجمهورية، إلى جانب زيادة فى سرعات الرياح، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، وسرعاته ما بين ال30 إلي 35 كم على الساعة، وتأثيره الأكبر فى غرب البلاد وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأماكن، قد تكون متوسطة أحيانا ومن الممكن أن تكون رعدية فى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، وأقصي غرب البلاد.

وأكدت أنه بدءا من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحرارة بحوالي سبع درجات عن اليوم. 

موعد انتهاء الموجة الحارة.. «الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة - أصول مصر

موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد في بيانها الأخير، إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 17 أبريل، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف وتدريجي بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غداً الجمعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية. 

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

الشاب المجني عليه

جريمة غامضة في أوسيم.. أخرس ينهي حياة شاب ويصيب والده إصابة خطيرة

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

الزمالك

الزمالك يحصد مكافأة مالية كبيرة في الكونفدرالية الإفريقية..كم تبلغ؟

اجتماع هيئة المكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

ممثلة مجلس النواب الإسباني: ندعم رؤية مصر القائمة على ترسيخ السلام وتعزيز الحوار ورفض الحروب

مجلس النواب

تحرك برلماني عاجل لوضع استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة "البيدوفيليا" وحماية أطفال مصر

أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ

برلماني: إغلاق مضيق هرمز تصعيد خطير يهدد أسواق الطاقة ويعمق الأزمة

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

أسعار مازدا 3 موديل 2019 المستعملة في مصر.. صور

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

تعبئة صناعية كبرى.. ترامب يفتح باب تصنيع السلاح أمام شركات السيارات

ترامب
ترامب
ترامب

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد