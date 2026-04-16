انخفاض 5 درجات.. موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع درجات الحرارة بشكل مفاجئ لتصل في القاهرة 37 درجة، وسط تحذيرات من هيئة الأرصاد الجوية بموجة حارة ذروتها اليوم الخميس، حيث تستمر هذه الموجة لمدة أيام نشهد فيها أجواء حارة على كافة محافظات الجمهورية، وذلك قبل بدء فصل الصيف رسمياً.

ذروة الموجة الحارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 16 أبريل 2026، متوقعة ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا، ومعتدل خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ويشهد اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة .

موعد انتهاء الموجة الحارة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية موعد انخفاض درجات الحرارة وانتهاء الموجة الحارة الساعات المقبلة، إذ يتوقع الخبراء أن يكون هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و5 درجات مئوية على شمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال البلاد.

ويسود بدءا من غدا الجمعة الموافق 17 إبريل طقس معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر، بينما يكون حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد وصلت إلى ذروة الإرتفاع فى درجات الحرارة اليوم، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، مع جنبيات منخفض جوي موجود في أرض البلاد، مرتفعة بشكل كبير بقيم درجات حرارتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري ما بين ال36 إلى 37 درجة مئوية نهارا، وهو أعلي المعدل الطبيعي فى مثل هذا الوقت من العام، بحوالي من 10 إلى 12 درجة مئوية، وتلك طبيعة الربيع.

الحرارة تصل 39 درجة

وتابعت أن طقس اليوم من حار إلى شديد الحرارة نهار فى أغلب محافظات الجمهورية، خاصة وقت الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي، والعظمي فى محافظات الصعيد ما بين ال38 وال39 درجة مئوية، محذرة من تلك الإرتفاعات.

وأشارت إلى أن الصغري ليلا على القاهرة الكبري تصل إلى 20 درجة مئوية، والاجواء تكون معتدلة فى أغلب محافظات الجمهورية، إلى جانب زيادة فى سرعات الرياح، ويكون مثير لبعض الرمال والأتربة، وسرعاته ما بين ال30 إلي 35 كم على الساعة، وتأثيره الأكبر فى غرب البلاد وشمال الصعيد.

ولفتت إلى وجود فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأماكن، قد تكون متوسطة أحيانا ومن الممكن أن تكون رعدية فى مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب سيناء، وأقصي غرب البلاد.

وأكدت أنه بدءا من غدا الجمعة تنخفض قيم درجات الحرارة بحوالي سبع درجات عن اليوم.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأشارت الأرصاد في بيانها الأخير، إلى أنه اعتبارًا من الجمعة 17 أبريل، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بشكل طفيف وتدريجي بقيم تتراوح بين 2 إلى 5 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

درجات الحرارة غداً الجمعة

القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 20 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 17 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 23 درجة مئوية.