المملكة المتحدة تدين العنف ضد قوات حفظ السلام الأممية

أ ش أ

أدانت المملكة المتحدة العنف ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بلا كلل لحماية السلم والأمن الدوليين.

وقال السفير أرتشي يونج نائب المندوب البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة "نذكر بأن الهجمات على قوات حفظ السلام قد ترقى إلى جرائم حرب".

وأضاف -في بيانه- "نحث على المساءلة وتعزيز تدابير الحماية، واحترام التفويضات الممنوحة من جانب هذا المجلس.

وأشادت المملكة المتحدة بشجاعة وكفاءة الأفراد العاملين في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وشكر البيان قادة قوات الأمم المتحدة المتكاملة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (MINUSCA) وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في لبنان (UNISFA) على الإحاطة التي قدموها.

وقال يونج "في جمهورية أفريقيا الوسطى، تواصل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا) أداء دورها المحوري في بيئة معقدة. كما تضطلع قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي (يونيسفا) بدور حيوي في تحقيق الاستقرار".

وأكد أن المملكة المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان بقاء عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة أداة فعالة لدعم السلام والأمن الدوليين.

وأشار إلى أن فرض قيود على حرية تنقل البعثات أمر غير مقبول. كما ينبغي حماية التقدم المحرز في الأداء والمساءلة والحماية والمشاركة الفعالة للمرأة في عمليات حفظ السلام.